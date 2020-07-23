شاهدي أجمل مجوهرات نور الغندور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 03:45 مساءً - تنشر النجمة نور الغندور باستمرار صورها على حسابها الخاص في انستقرام، وكما واضح في الصور نلاحظ مجوهرات نور الملفتة للأنظار حيث تتسم بالطابع الجريء والعصري.



تختار نور الغندور تختار من أفخم دور الأزياء العالمية، لكنها تنتقيها بتصميمات غريبة عصرية لتحاكي المرأة الثائرة على التقاليد.

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أساور ذهبية على الطريقة الغجرية





كما تتميز أزياء نور الغندور بسحر خاص مناسب للفتيات من سن الجامعة وحتى الثلاثينات، لذا فهي ملهمة لكثير من الفتيات بسبب إطلالتها الخلابة والتي تنم عن ذوق رفيع، خاصة مجوهراتها الساحرة الملفتة للأنظار.

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سوار كارتييه من اختيار نور الغندور





استوحي مجوهراتك الجريئة من النجمة نور الغندور.

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