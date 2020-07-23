كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 03:45 مساءً - تُثير التجاعيد حول العينين القلق لدى عدد كبير من النساء، وغالباً ما نراها عند الإبتسام أوعند القيام بكافة الحركات التي تحرّك عضلات الوجه بشكل دائم، وإذا تم إهمالها تصبح بارزة حول العينين، مما يؤثر على مظهر جمال الوجه بشكل أساسي.

وتتساءل الكثيرات عن الطرق التي تُساعدهن في التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العينين. لذا، اخترنا لك أفضل الزيوت الطبيعية للتخلّص من التجاعيد حول العينين وإبراز جمال العينين وجعلهما أكثر توهّجاً وبريقاً وشباباً:



أفضل الزيوت للتخلص من التجاعيد تحت العينين

أفضل الزيوت للتخلص من التجاعيد حول العينين



إليك، أفضل الزيوت الطبيعية التي تقضي على التجاعيد تحت العينين وتمنحها الإشراق والنضارة. فما عليك سوى تطبيق إحدى الوصفات الآتية:

زيت الزيتون

زيت الزيتون للتخلص من التجاعيد حول العينين



يُعتبر زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت المستخدمة لعلاج الكثير من مشاكل البشرة، ويساهم في المحافظة على رطوبة الجلد وحمايته لفترة طويلة، بالإضافة إلى التقليل من خلايا الجلد الميتة، وشدّ الجلد المتدلّي، وذلك لإحتوائه على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامينA ، وفيتامين E، فهما عنصران مهمّان لحماية البشرة من الإشعاعات الضارة التي تؤذيها.



زيت عشبة الصندل

زيت عشبة الصندل للتخلص من التجاعيد حول العينين



يُعتبر خشب الصندل من أقدم العلاجات التي كانت تُستخدم قديماً، والتي تلعب دوراً مهمّاً في التخلّص من التجاعيد الجلديّة الموجودة في البشرة وخاصة تحت العينين، وحول منطقة الفم، وذلك من خلال خلط مسحوق خشب الصندل مع القليل من ماء الورد، حتى تصبح عجينة، ومن ثم وضعها على الوجه، وتركها لمدّة ربع ساعة، وبعد ذلك يتمّ شطف الوجه بالماء، حيث تساعد هذه الخلطة على إعطاء لونٍ ورديّ للبشرة، كما يساعد في التخلّص من تجاعيد الوجه، لا سيما منطقة حول العينين.



زيت إكليل الجبل

زيت إكليل الجبل للتخلّص من التجاعيد حول العينين



يحتوي إكليل الجبل على عددٍ من الفيتامينات والمعادن، كفيتامين ب6، والكالسيوم، والحديد، والمنغنيز، وتتعدّد فوائد عشبة إكليل الجبل الجمالية بدايةً من تعزيز إفراز الكولاجين، وزيادة ترطيب البشرة، ودعمها بمضادات الأكسدة، وحماية خلايا الجلد من التلف، كما يحدّ زيت إكليل الجبل من ظهور علامات الشيخوخة المبكّرة، ويتمّ ذلك من خلال إستخدام زيت إكليل الجبل، وفرده بلطف وحذر تحت العينين، وتركه لبضع ثوانٍ على البشرة قبل شطفه بالماء، حيث تساعد هذه العشبة على منع حدوث تجاعيد في الوجه، وخاصّة في منطقة تحت العينين، كما تساعد في تغذية البشرة والحفاظ عليها.

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زيت اللافندر وزيت الزيتون:

زيت اللافندر وزيت الزيتون للتخلص من التجاعيد حول العينين



تعمل مُضادات الأكسدة الموجودة في زيت اللافندر على إزالة التجاعيد وذلك من خلال خلط

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء، ثم وضع الخليط على التجاعيد وتركه لمدة خمس دقائق، وبعدها غسل الوجه جيداً بالماء.





زيت جوز الهند

زيت جوز الهند للتخلص من التجاعيد حول العينين



يُعد زيت جوز الهند الأكثر أماناً، لذلك فهو يُعزّز من إنتاج الكولاجين ويساعد على تجديد خلايا الجلد، كما أنّه يخفّف التّجاعيد ويشدُّ البشرة.

ويُمكن إستخدامه بوضع زيت جوز الهند على البشرة المُصابة بالتّجاعيد، وتُدلّك البشرة بلطف، بعمل حركاتٍ دائرية لِبضع دقائق، ثم يُترك الزّيت على البشرة طوال الليل، تُكرر الوصفة ليلاً قبل الذّهاب إلى النّوم



زيت الخروع مع زيت جوز الهند

زيت الخروع وزيت جوز الهند للتخلص من التجاعيد حول العينين



يُعتبر زيت الخروع مرطّباً عميقاً للبشرة، نظراً لإحتوائه على مضادّات الأكسدة ومضادّات للإلتهابات، كما أنّه يحافظ على نضارة الجلد، وشبابه، وذلك من خلال خلط ثلاث قطرات من زيت الخروع وثلاث قطرات من زيت حوز الهند مع بعضها البعض، ثمّ تدليك الوجه بالخليط بعناية ولُطف، ويُترك الخليط على الوجه أطول فترة ممكنة، ويُفضل ليلة كاملة، تكرار هذه الطّريقة كل يوم، للحصول على بشرة خالية من التّجاعيد.



زيت اللوز

زيت اللوز للتخلص من التجاعيد حول العينين



يُعدّ زيت اللوز من الزّيوت الطّبيعية التي تمنع ظهور التّجاعيد وتؤخّر الشيخوخة؛ وذلك لإحتوائِه على عناصرٍ تُساعده على ذلك مثل: فيتامين E، والحديد، والكالسيوم، وحمض الفوليك، والزنك، وحمض الأوليك.

يُوضع القليل زيت اللوز على البشرة المُصابة بالتّجاعيد، تُدلّك البشرة بلطف، ويُترك الزّيت عليها حتى يتم امتصاصه، تُكرّر الوصفة مرتين يومياً.



زيت الجوجوبا

زيت الجوجوبا للتخلص من تجاعيد حول العينين



يحتوي زيت الجوجوبا على خصائص تُمكّنه من مُكافحة التّجاعيد والخطوط الرّفيعة على البشرة، ويُشبه إلى حدٍ كبير الزّيت الطبيعي الذي يُنتجه الجلد، كما أنّه يُعد من الزّيوت السهلة الإمتصاص.

يُوضع بضع قطرات زيت الجوجوبا على التّجاعيد، وتُدلّك البشرة بلطف، يُترك الزّيت على البشرة بضع ساعات، تُكرر الوصفة يومياً للحصول على نتائج مُرضية.

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بعض النصائح الضرورية لعلاج مشكلة الظهور المبكر للتجاعيد حول العينين من خلال إعتماد هذه الخطوات الفعّالة التالية:

تناولي غذاء صحي ومتوازن وسليم.

احرصي على التقليل من شرب الكحوليّات لأنها تسبب جفاف البشرة.

لا تترددي بالقيام بالتمارين الرياضية الدوريّة والمنتظمة، حيث أن هذه العادة الصحيّة تساهم في تعزيز مناعة الجسم وزيادة الدورة الدموية.

احصلي على فترات كافية من النوم بما لا يقلّ عن 7 ساعات على الأقلّ، لضمان الحفاظ على جمال البشرة وشبابها ونضارتها، وذلك لأن البشرة تقوم خلال النوم ليلاً بتجديد الخلايا وإصلاح التالفة منها، ما ينعكس على صحة الوجه والعين.

استخدمي الكريم الواقي من الشمس بشكل يومي، فهو من أفضل الطرق التي تساعد على تقليل ظهور التجاعيد بشكل تام.

إختاري النظارات المزوّدة بحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية وإرتدائها بشكل منتظم عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

إحرصي على وضع وإزالة مكياج العينين برفق مع تجنب فرك العينين بعنف، كما ينصح باستخدام أطراف الاصابع لوضع الكريمات أو المكياج على العين بحرص شديد.

لا تتردّدي بالإقلاع عن التدخين لأنه أحد أهم الأسباب التي تؤدي الى الشيخوخة المبكرة وظهور تجاعيد البشرة، خصوصاً أن مادة النيكوتين تعمل على تدمير العناصر الضرورية والمسؤولة عن مرونة البشرة، أي الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي الى ترهلها وظهور التجاعيد فيها.

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