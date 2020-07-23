ماسكات الحليب لتبييض البشرة في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 03:45 مساءً - الحليب له الكثير من الخصائص التي تساعدكِ على تفتيح البشرة، لهذا فهو مهم بأن تعتمديه بالوصفات والخلطات الطبيعية التي تجربينها على بشرتِك.

وقبل عيد الأضحى نستعد من الآن للحصول على بشرة خالية من العيوب وفاتحة اللون، لهذا اخترنا لكِ مجموعة من ماسكات الحليب لبشرة أفتح في عيد الأضحى.



ما هي فوائد الحليب للبشرة؟



- يحتوي الحليب على مواد مبيّضة كالبيوتين وفيتامين أ ، فهو يساعدكِ على التخلص من البقع الداكنة وتمنحكِ بشرة موحدة اللون.

- يحتوي الحليب على فيتامين د والذي يعزز إنتاج الكولاجين بالجلد، وبالتالي يحارب التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة.

- يخلصكِ الحليب من الجلد الميت ويُعتبر عاملًا مساعدًا لتقشير البشرة.

- الحليب مرطب طبيعي لبشرتكِ، ويحتوي على مواد مانعة للالتهاب.

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ماسكات الحليب للبشرة



ماسك الحليب مع الأفوكادو

ماسكات الحليب للبشرة



- ملعقة كبيرة صغيرة حليب

- نصف حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة من الشوفان

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

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اخلطي المكونات مع بعضها البعض، واتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة.

عند إزالة الماسك بعد مرور الوقت المحدد، حاولي فرك الخليط قليلًا على بشرتكِ لإزالة أيّ رؤوس سوداء أو بقع داكنة.

حاولي تجربة الخليط مرة كل 10 أيام أو أسبوعين، للحفاظ على بشرتكِ صحية ومتوهجة يوم العيد.

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ماسك الحليب وزيت جوز الهند

ماسكات الحليب للبشرة



- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة سكر بني



اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتكِ.

اتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة على بشرتِك.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء ثم الغسول.

حاولي تجربة الماسك مرة أسبوعيًّا لتغذية بشرتكِ بزيت جوز الهند مع السكر البني والحليب، إذ يحتوي الماسك على البروتينات والمعادن، كما يضيف لمسة ناعمة على بشرتكِ، ويوحّد لونها.

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