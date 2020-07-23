عطور عالمية راقية للعيد ..اختاري منها ما يناسب ذوقك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 03:45 مساءً - لا يمكن أن تكتمل إطلالة عيد الأضحى من دون عطر نسائي أنيق وراق يضفي عليك أنوثة وجمالاً. ولذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة عطور عالمية راقية لعيد الأضحى 2020، لتختاري من بينها أفضل عطر نسائي يناسب ذوقك وشخصيتك.



Nomade Chloe perfume

Nomade Chloe perfume



هذا العطر من كلوي يجسد النعومة والقوة في آن، وهو بالتأكيد سيضيف الى طلتك في العيد شذى سيأسر كل من ستلتقين بهم، إذ إنه مزيج رائع من نغمات البرغموت والليمون والبرتقال والياسمين والخوخ والورد وخشب الصندل والمسك الأبيض والباتشولي.

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Givenchy Irrésistible Eau de Parfum

Givenchy Irrésistible Eau de Parfum



يضفي هذا العطر من جيفنشي Givenchy الجديد رونقاً خاصاً على إطلالتك خلال العيد، ويبث فيك الطاقة بفضل نفحاته الحيوية والمنعشة، التي تضيف أيضاً لمسة من السحر والأنوثة على كل من تتعطر به. وهو عطر يحاكي متعة الحياة بكل ما للكلمة من معنى. نغماته الأساسية: الكمثري، الورد، والخشب.



Si Passione

Si Passione



هذا العطر الصادر عن دار جورجيو أرماني، سيجعلك امرأة مميزة مفعمة بالأنوثة والجاذبية في عيد الأضحى. فهو يحتوي على نغمات عطرية آسرة ستلفت الأنظار إليك أينما حللت، حيث يشتمل على روائح خشب الأرز والفانيلا والأناناس والياسمين والكشمش الأسود والكمثري والفلفل الوردي، وهذه النغمات كلها ستمنحك رائحة لن ينساها كل من حولك.

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Yves Saint LaurentMon Paris Intensement Eau de Parfum

Yves Saint LaurentMon Paris Intensement Eau de Parfum



اجعلي من العيد هذه السنة رحلة رومانسية الى مدينة باريس المتلألئة، من خلال استخدام عطر إيف سان لوران Yves Saint LaurentMon Paris Intensement Eau de Parfum، الذي يعتمد في تركيبته على الكشمش الأسود والورد والمسك الأبيض، والفاوانيا والباتشولي والفانيليا...

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Dylan Blue pour femme

Dylan Blue pour femme



هذا العطر الصادر عن دار فرساتشي، يشكل تحية للأنوثة فهو عطر قوي وحسي للمرأة التي تعرف قوتها الخاصة، فهو يشكل مزيجاً رائعاً من نغمات من الفاكهة المنعشة والزهور العصرية والأخشاب. فاستخدمي هذا العطر واجعلي القوة والتفرد والأناقة حليفك خلال العيد.



THE SCENT Parfum Edition For Her

THE SCENT Parfum Edition For Her



هذا العطر الصادر عن دار هيوغو بوس Hugo Boss، عطر شرقي بامتياز يعبر عن الترف والأناقة، وهو سيزيدك سحراً ويجعلك مفعمة بالأنوثة في العيد، وذلك بفضل رائحته التي تجمع نغمات الزهور والفاكهة والعنبر والكاكاو، فلا تترددي في تجربته.

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