علاقات و مجتمع

استعادت الفنانة الشابة هنادي مهنا، ذكريات الاحتفال بعيد ميلادها الأول. ونشرت "مهنا" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة من مجلة لخبر عيد ميلادها، برفقة والدها الموسيقار هاني مهنا، ووالدتها. Advertisements وتفاعل معها متابعيها في التعليقات: "من صغرنا والنجومية فينا"، "أحلى هنادي ربنا يخليهمولك"، "مامتك حلوة أوي ما شاء الله"، "طول عمرك قمورة". يذكر أن هنادي مهنا شاركت في رمضان 2020، في مسلسلين، وهم "الفتوة" الذي شهد أول مشاركة مع خطيبها أحمد خالد صالح، وأيضًا شاركت في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا وحلا شيحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا تستعيد ذكريات عيد ميلادها الأول مع والديها.. والجمهور: "مامتك حلوة أوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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