بعد "علقة" متعهد الحفلات.. 7 معلومات عن المطربة أماني السويسي

علاقات و مجتمع

قبل يومان خرجت الفنانة التونسية أماني السويسي، في مقطع فيديو متحدثة عن تعرضها للضرب والاعتداء على يد المتعهد الخاص لحفلاتها.

"اللي وصلني للحالي هو سفيان متعهد الحفلات قعد يضرب فيا بساقيه وبالبونية على رأسي"، هكذا أوضحت "السويسي" خلال مقطع الفيديو، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على "إنستجرام".

وأدى ذلك لاكتسابها المزيد من التعاطف من أصدقائها الفنانين، خاصة في تونس، وبالأمس، نشرت عبر حسابها "إنستجرام"، خبر القبض على متعهد حفلاتها سفيان سيالة، والتحفظ عليه من قبل النيابة العامة.

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ويرصد "هن" في هذا التقرير من هي الفنانة التونسية أماني السويسي:

- هي أول طالبة تصل إلى نهائيات برنامج المسابقات "ستار أكاديمي"، دون أن تكون من "النومينيز"، لكنها لم تحصل على اللقب بسبب تصويت الجمهور لها الذي وصل إلى 48%.

- أصدرت ألبومها الأول مع شركة روتانا وهو ألبوم "وين" في عام 2007، وتعاملت وقتها مع كبار الفنانين والملحنين في إنتاج الألبوم الذي يضم 10 أغاني، وكان ثاني ألبوماتها الغنائية في عام 2010.

- عقب الثورة التونسية حضرت أغنية وطنية حملت عنوان "لا للظلم"، وأهدتها للشعب التونسي، وبعد رواجها قدمت أيضًا أغنية وطنية جديدة ديو مع الفنان التونسي محمد الجبالي بعنوان "مع تونسنا".

- أطلت بأعرق المهرجانات الدولية خصوصًا في تونس بمهرجان قرطاج في عام 2008.

- تأثرت كثيرًا بالمطربة فيروز، والمطربة الراحلة ذكرى.

- توفى والدها بعد صراع مع المرض في فبراير 2019.

- كشفت عن رغبتها في دخول عالم التمثيل، من خلال مسلسل كوميدي.