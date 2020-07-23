سرقة وادعاء زواج وحكم بالحبس.. القصة الكاملة لـ"خناقة وزيري وهيفاء وهبي"

علاقات و مجتمع

لازالت الحرب قائمة بين الفنانة هيفاء وهبي، ومدير أعمالها السابق محمد وزيري عبر "السوشيال ميديا"، وكذلك عبر المحاكم، وفي كل تصريح من أيا من الطرفين يرد عليه الطرف الآخر عبر خاصية "ستوري"، أو بصور ووثائق، وبعد حكم حبس محمد وزيري، أمس، كتبت هيفاء وهبي عبر "إنستجرام"، "الحمدلله"، ويستعرض التقرير التالي تفاصيل الخلاف بينهما.

محمد وزيري أسد

بدأ محمد وزيري الحرب واصفا نفسه بالأسد، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام"، حيث نشر المنتج ومدير أعمال هيفاء وهبي السابق محمد وزيري صورة تجمعه بمحامي بالنقض، بعدما رفعت عليه هيفاء وهبي قضية نصب عليها بمبلغ قيمته 63 مليون جنيها.

وكتب في تعليقه عليها، "خسرتني للأبد.. وكلمة وقولتها، لعبت مع الأسد.. يبقى استحمل بقى، أشرف عبدالعزيز.. المحامي بالنقض".

هيفاء تصفه بزوجة الأسد

اعتبر البعض من رواد "السوشيال ميديا"، صورة وزيري هي رد بالأساس على القضية التي رفعتها هيفاء وهبي عليه، تتهمه فيها بالنصب بمبلغ 63 مليون جنيها، ومؤكدا أن علاقتهما انتهت، إلا أن الفنانة هيفاء وهبي ردت هي الأخرى بطريقة غير لائقة، ووصفت مدير أعمالها السابق بأنه زوجة الأسود، ويتحفظ "هن"، على نشر ما قالته هيفاء وهبي نصا.

الوزيري يدعي زواجه من هيفاء وهبي

أكد مدير أعمال الفنانة، هيفاء وهبي من قبل أنه تزوجها، وحصلت "الوطن" على صورة من وثيقة زواج الفنانة من مدير أعمالها حينها.

وأكد "وزيري"، أنه تزوج هيفاء وهبي، في عام 2017، ولديه قسيمة الزواج، وتوترت العلاقة بينهما "لأسباب شخصية" بحسب تعبيره، وتحديدا قبيل تصوير أحدث أفلامها "أشباح أوروبا"، والذي لم يطرح بعد في دور العرض السينمائية.

الوزيري لم يثبت الزواج

في أولى جلسات القضية التي تتهم فيها هيفاء وهبي وزيري بالنصب، طلب التأجيل ليستطيع إثبات زواجه منها بأوراق رسمية، وكتبت هيفاء وهبي تعليقا في ذلك اليوم قائلة، "اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة إللي أخينا لجألها ليغصبني أنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".

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وتابعت: "محاميه فشل في تقديم الأوراق إلى أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود، حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم، الحمدالله".

كداب وكلب فلوس

ورغم تكرار وزيري تأكيد أنه تزوج من هيفاء وهبي، تصر الأخيرة على نفي زواجها، وتعليقًا على حديث مدير أعمالها السابق في مداخلة هاتفية يؤكد زواجه منها، نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على إنستجرام، صورة كاريكاتيرية، معلقة عليها: "كذاب"، و"كلب فلوس".

الحكم بحبس وزيري

وعلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على حبس محمد وزيري، مدير أعمالها السابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له نيابة الشيخ زايد تهمة سرقة أموالها والنصب عليها.

ونشرت "هيفاء" عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على "إنستجرام"، معلقة: "الحمد لله"، ويعتبر ذلك أول تعليق لها عقب حبس "وزيري".

تفاصيل الخلاف

وكانت الفنانة هيفاء وهبي قد حررت محضرا عن طريق محاميها بمصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بمحمد وزيري.

حيث اتهم ياسر قنطوش، محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيها دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما أقامت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

يذكر أنه كانت تجمع محمد وزيري وهيفاء وهبي، علاقة لم يفصح أي منهما عن طبيعتها، رغم تكرر ظهورهما سويا في مناسبات مختلفة، وتعمد "وزيري"، إظهار حبه لها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أن القصة انتهت بقضية نصب.