طفل "أراب جوت تالنت" ينفي خبر وفاته: الصور المنتشرة لشخص يشبهني

علاقات و مجتمع

تداول نبأ وفاة الطفل العراقي حسين دريد الشهير بـ"حسوني"، الذي شارك من قبل في برنامج "Arabs Got Talent" في الموسم الخامس، الذي اشتهر بخفة دمه ورقصه رغم زيادة وزنه.

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وجاء النبأ بأنه توفى بسبب السمنة المفرطة التي يعاني منها، فالإفراط في تناول الطعام أدت لمشاكل في القلب والجهاز التنفسي أدت إلى وفاته، وهو النبأ الذي نفاه الطفل "حسوني".

ونفى "حسوني" نبأ وفاته، إذ خرج في مقطع الفيديو، مؤكدًا أن الصور والفيديوهات المنتشرة لطفل يشابهه في الملامح، مطمئنًا الجمهور على صحته: "صاير اشتباه.. رجاء ما حدا ينشر صوري".

وحسين دريد شارك في الموسم الخامس من برنامج "Arabs Got Talent"، الذي تكونت لجنة تحكيمه من أحمد حلمي ونجوى كرم وعلي جابر، وعرض عبر قناة mbc، وأحبه الجمهور لخفة دمه وحبه للرقص.