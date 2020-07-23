الامارات | تركي آل الشيخ يتدخل في أزمة عبد الرحمن أبو زهرة : أتشرف بك في فيلمي الجديد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل لشيخ، على خط الأزمة التي أثيرت أخيرا حول النجم المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة بسبب انعدام فرص العمل في مختلف الاعمال السينمائية والدرامية، والتي أججتها معتزة صلاح عبد الصبور، والفنانة عفاف مصطفى، وانتقادهما سوء تعامل الفنان مع من حوله وغروره الواضح في التعامل مع المواهب الفنية الجديدة.

وعرض تركي آل شيخ، على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، فرصة العمل في فيلمه الجديد، الذي يصوره حاليا وذلك، عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك" حيث كتب آل الشيخ قائلا "بتشرف أن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة يكون ليه دور في الفيلم اللي شغال عليه الآن، إذا شرفنا ووافق على الورق".

ولقي هذا التصريح فور نشره، تفاعلا غير مسبوق من متابعي تركي آل الشيخ، الذين عبروا عن تعاطفهم مع الفنان القدير ودعمهم الدائم له، في الوقت الذي تقدم كثير من متابعي الشيخ، بالشكر والامتنان له على هذه اللفتة الإنسانية السامية والكريمة والتقدير الذي أظهره للفن والفنانين بشكل عام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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