ماذا يحدث عند التوقف عن تناول اللحوم والأسماك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

قد تفكر في الاتجاة لاتباع نظام نباتي خاليا من المنتجات الحيوانية، لكن هل فكرت يوما ما يحدث عند التوقف عن تناول اللحوم والأسماك؟

يقول طبيب الجهاز الهضمي وأستاذ مساعد في الطب في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، إن هناك العديد من الأشخاص يلجأوا إلى النظام النباتي لأنه يخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة واحتمالية كبيرة لفقدان الوزن.

وتشير عالمة الغدد الصماء شيرا إيتان، إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية مفيدة ولكن يصعب اتباعها للأشخاص الذين اعتادوا على تناول المنتجات الحيوانية بانتظام.

ويشرح موقع "health" ماذا يحدث عند التوقف عن تناول اللحوم والألبان لمدة شهر.

فقدان الوزن:

قال العديد من متبعي النظام النباتي إنهم فوجئوا بفقدان الوزن، لأن الأطعمة النباتية تكون سعراتها الحرارية أقل.

قوة حاسة التذوق:

يشعر النباتيون باختلاف ملحوظ في حاسة التذوق، ويستطعمون الأكل بشكل مختلف، لأن الابتعاد عن الأطعمة السريعة والمنتجات الحيوانية الغنية بالأملاح والدهون يحدث اختلافا في تذوقك للأطعمة.

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تجربة الأطعمة الجديدة:

يدفعك الالتزام بالنظام النباتي إلى الرغبة في تجربة الأشياء الجديدة، وطرق طبخ متعددة لأن طرق طهي هذا النوع من الطعام تكون سهلة جدا.

التمتع بمزيد من الطاقة:

قال شخص نباتي إنه لاحظ زيادة في مستوى الطاقة، حيث كان قديما يحتاج إلى تناول كوبين من القهوة في اليوم كي تشعر بالطاقة، ولكن بعد سيره على النظام النباتي أصبح يتناول كوب واحد صباحا.

توهج البشرة:

يحافظ النظام النباتي على بشرة متوهجة، حيث لاحظ كل النباتيين اختلاف في نضارة بشرتهم، ووصفوه بأنه أكبر تغيير جسدي حدث.

اختلال الفيتامينات:

يقول الدكتور "إيتان" إنه بالرغم من أن النظام النباتي صحي إلا أنه يسبب اختلال في الفيتامينات خاصة في فيتامين ب 12 والأحماض الدهنية وأوميجا 3 الموجود في اللحوم، لذا استشير طبيبك ليرشدك على المكملات الغذائية المفقودة.