عالم فيروسات يحذر من ارتداء الكمامة بهذه الطريقة: لا تحمي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر عالم الفيروسات يوناس شميت كاناسيت من الاكتفاء بتغطية الكمامة للفم دون الأنف بغرض الحماية من فيروس كورونا.

وأوضح البروفيسور الألماني أن وضع الكمامة على الفم فقط دون الأنف لا يتيح لها صد جزيئات الرذاذ الصغيرة، التي تخرج من فم أو أنف مرتديها أثناء الكلام أو السعال أو العطس، وبذلك لا يتم حماية الآخرين من العدوى المحتملة بالفيروس، وفي الوقت ذاته لا يتم حماية مرتديها من استنشاق القطيرات الصادرة من الآخرين.

وأضاف الخبير الألماني أن الاستخدام الصحيح يعني أيضا عدم لمس الكمامة باليد وارتدائها وخلعها فقط عن طريق الإمساك بها من الأشرطة، علما بأن فائدة الكمامة تظهر بشكل خاص عند مخالطة الناس لوقت طويل على سبيل المثال في المترو أو القطار.

كما أكد البروفيسور الألماني على ضرورة أن تكون الكمامة موافقة للمواصفات الطبية، مع عدم إهمال الجوانب الأخرى لمحاربة الفيروس مثل الالتزام بمسافات الأمان والنظافة والتهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

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