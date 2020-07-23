لايف ستايل
شارك عادل مجدي كامل جمهوره ومتابعيه بصور بفيديو جديد له مع والدته الفنانة مها أحمد وهما يرقصان على نغمات أغاني محمد رمضان.
ونشر "عادل" عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له مع مها أحمد في السيارة وهما يرقصان على أغنية "انساي" لمحمد رمضان.
ويشارك نجل الفنان مجدي كامل جمهوره، بصور ولقطات من حياته اليومية، وكذلك مها أحمد التي تنشر احتفالها مع نجلها بأعيد الميلاد والحياة اليومية.
يذكر أن آخر أعمال مها أحمد هو مسلسل "رسايل"، من بطولة مي عز الدين، وخالد سليم، ورامز أمير.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مها أحمد ترقص مع نجلها على أغنية "أنساي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.