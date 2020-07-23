فيديو.. مها أحمد ترقص مع نجلها على أغنية "أنساي"

لايف ستايل

شارك عادل مجدي كامل جمهوره ومتابعيه بصور بفيديو جديد له مع والدته الفنانة مها أحمد وهما يرقصان على نغمات أغاني محمد رمضان.

Advertisements

ونشر "عادل" عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له مع مها أحمد في السيارة وهما يرقصان على أغنية "انساي" لمحمد رمضان.

ويشارك نجل الفنان مجدي كامل جمهوره، بصور ولقطات من حياته اليومية، وكذلك مها أحمد التي تنشر احتفالها مع نجلها بأعيد الميلاد والحياة اليومية.

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد هو مسلسل "رسايل"، من بطولة مي عز الدين، وخالد سليم، ورامز أمير.