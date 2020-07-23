آخرهم أب قتل ابنته صعقا بالكهرباء.. جرائم أسرية كان ضحيتها الأبناء

علاقات و مجتمع

سلسلة من الجرائم المأساوية كان ضحيتها الأطفال على يد أبائهم آخرهم كانت جريمة قتل أب لابنته صعقا بالكهرباء بسبب سوء سلوكها، يرصد "هُن" في هذا التقرير جرائم قتل راح ضحيتها الأبناء على يد ابائهم.

عامل يتخلص من ابنته صعقا بالكهرباء "لسوء سلوكها"

بسبب سوء سلوكها قرر أب ونجله قتل ابنته 18 عامًا، بسبب سوء سلوكها، حيث قررت جهات التحقيق حبس العامل وابنه 4 أيام بتهمة القتل العمد لـ "ابنة" الأول وشقيقة الثاني، بعد أن تعديا عليها بالضرب والتعذيب "صعقا بالكهرباء"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، داخل منزل الأسرة بمنطقة البدرشين، وقررت جهات التحقيق عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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بدأت الواقعة بتلقى وحدة مباحث البدرشين إخطارا من مستشفى البدرشين بوصول فتاة، جثة هامدة، تعرضت للصعق الكهربائي بمجرد تلقى الاخطار انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان الواقعة، وبمناقشة والدها وشقيقها أنكرا في بداية الأمر، وادعى والدها أنها كانت تقوم بغسل الملابس وتعرضت للصعق بالكهرباء.

بسبب رغبته في الزواج.. أب يقتل بناته وزوجته

"شهواته" كانت أقوى من حبه لأولاده لذلك قرر مزارع يعمل في القاهرة أن يتزوج بامرأة اخرى واتفقا على ذلك وتضمن اتفاقهما أن تنفصل تلك المرأة عن زوجها عاد إلى بلدته وبعد أن اطمأن إلى نوم بناته وزوجته وأمه قتلهم لكن واحدة من بناته الأربع نجت من الموت ونقلت للمستشفى لتلقي العلاج ثم روت في التحقيقات تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبها والدها بحق أسرته فبعد أن قتلهم أحرق المنزل بمن فيه لتتفحم جثامين الضحايا.

بسبب الخلافات الزوجية..أم تخنق طفلتيها

دفعت الخلافات الزوجية ربة منزل لخنق طفلتيها بيديها للتخلص من اي شىء يذكرها بزوجها وقسوته معها، وكانت تقرر الانتحار بعد قتلهما لكنها لم تفعل ذلك.

الأم قررت إنها فعلت ذلك بسبب عدم سماح زوجها لها بالاختلاط وغيرته الشديدة عليها والحد من تحركاتها وقالت أيضا إنها حاولت الانتحار أكثر من مرة ولم تفلح محاولاتها بسبب منع أمها لها.