دراسة: سبب جديد وراء الانسداد الرئوي المزمن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن ضيق المجاري التنفسية يمثل سببا جديدا للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وذلك وفقا لما توصلت إليه نتائج دراسة طبية حديثة.

وأوضحت المؤسسة أن ضيق المجاري التنفسية يُعيق تدفق النفس، وبالتالي يزداد احتمال الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، خاصة عندما يكون هناك تأثير للملوثات، على سبيل المثال بسبب التدخين، الذي يعد السبب الأبرز للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن.

وبالنسبة للنساء، عادة ما تكون القصبات الهوائية أضيق من الرجال؛ لذا فإن النساء، اللواتي يدخن، أكثر عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي تتمثل أبرز أعراضه في السعال الشديد وضيق التنفس.

وقد أظهرت الدراسة أيضا أن الأطفال، الذين عانوا من مشاكل في وظائف الرئة، يتطور لديهم أحيانا مرض الانسداد الرئوي المزمن؛ لذا يوصى بابتعادهم بشكل خاص عن التدخين وممارسة النشاطات البدنية، التي من شأنها تحسين وظائف الرئة.

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