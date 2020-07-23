ألوان القهوة تزين أظافرك هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إن ستايل" أن ألوان القهوة تزين الأظافر هذا الصيف لتمنح المرأة إطلالة لذيذة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأظافر تزدان هذا الموسم بدرجات البني المستوحاة من القهوة والاسبريسو، مشيرة إلى أنها تتناغم مع الدرجات اللونية الرائجة في عالم الأزياء حاليا مثل الأخضر الفستقي والأصفر الليموني والوردي.

كما تتناغم ألوان القهوة مع الدرجات الطبيعية والترابية، بينما لا تتناسب مع الأسود.

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