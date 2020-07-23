قضية جديدة.. معلومات عن "تيتوس الفيشاوي" بعد ظهوره مع لينا ووالدتها

علاقات و مجتمع

قضية إثبات نسب جديدة تلوح في الأفق، للفنان أحمد الفيشاوي، بعد ظهور الطفل "تيتوس"، أكثر من مرة مع أخته لينا الفيشاوي، حيث نشرت هند الحناوي صور تجمعها بزوجة الفيشاوي الألمانية السابقة ووالدة تيتوس، مع لينا الفيشاوي أمس عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادي الصور والفيديوهات "إنسنجرام".

وحرصت "الحناوي" على تقديم "تيتوس" للعالم باعتباره الأخ غير الشقيق لابنتها، وكتبت في تعليقها على الصور، "أخيرا عادت العائلة للاجتماع مجددا".

وفيها يلي أبرز المعلومات عن تيتوس الفيشاوي.

- والدته سيدة ألمانية هي "دنيس وولمان"، وهي من قالت إن الطفل ابن أحمد الفيشاوي.

- قابلها الفيشاوي خلال رحلة علاجية لوالدته الفنانة إلى ألمانيا قبل 10 سنوات.

- يبلغ الطفل من العمر 8 سنوات.

- ظلت دنيس وولمان تبحث عن لينا الفيشاوي سنوات حتى عثرت عليها أخيرا لتتعرف إلى أخيها.

- قالت هند الحناوي إن ابنتها لينا التقت بسيدة أجنبية كانت زوجة الفيشاوي منذ 9 سنوات ولكنها رحلت وهي حامل.

- كانت هند الحناوي هي أول من قدمت الطفل إلى العالم بصفته أخ غير شقيق لـ لينا، وقالت موعدنا بعد سنة.

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- نشرت لينا الفيشاوي صورها مع الطفل ولكن كان الظن في البداية أنه أخوها من والدتها، ليكتشف بعد ذلك أنه من الفيشاوي.

- قالت لينا عن أخيها، "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي، أنا سعيدة جدًا لأنك أخيرًا في حياتي وسأكون قادرة على صنع ذكريات معك، أحبك كثيرًا تيتوس. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريباً".

- أعلن المحام شعبان سعيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "ET بالعربي أن تلك السيدة طالبت أن يتولى لها قضية فتى صغير يدعى تيتوس من الفنان أحمد الفيشاوي.

- يتنظر المحام أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية لرفع القضية.

- بدأت تلك القصة تظهر في يونيو الماضي حينما قابلت لينا شقيقها تيتوس.

- نشرت هند الحناوي صورة لتيتوس ولينا في عام 2019، وكتبت تعليق عليها إن الميعاد في يونيو 2020.

- هند الحناوي هي من ساعدت دنيس لاتخاذ الاجراءات القانونية لإثبات نسب الطفل للفيشاوي.