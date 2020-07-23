الامارات | الأردن: جريمة مخدرات كل 26 دقيقة !

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: جريمة مخدرات كل 26 دقيقة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير إحصائي أمني، في الأردن، أن الأجهزة الأمنية تعاملت العام الماضي كل 26.57 دقيقة مع جريمة مخدرات، فيما بلغ عدد جرائم المخدرات، ما بين تجارة وحيازة وتعاط، التي تعاملت معها إدارة مكافحة المخدرات، خلال هذه الفترة 190500 جريمة.

وحسب التقرير، الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام الأردنية، فإن العام 2019، سجل انخفاضا بالمعدل الزمني لارتكاب جرائم المخدرات، مقارنة بالعام 2018، حيث بلغ فيه المعدل الزمني 28.34 دقيقة، حيث كانت عدد جرائم المخدرات، بأنواعها المختلفة، 18400 جريمة.

وأشار إلى “أن 18 شخصا من كل 10 آلاف نسمة، ارتكبوا مخدرات سواء كانت جنائية أو جنحوية، خلال العام الماضي، وهي نفس نسبة العام 2018.

إلى ذلك، اعتبر خبراء أمنيون أن ارتفاع جرائم المخدرات مرتبط بالحالة الأمنية المحيطة في الأردن، وما يحدث في بعض الدول المجاورة، فيما رأى آخرون أن ارتفاع معدلات الجريمة وانخفاض المعدل الزمني لارتكابها، “يعني أن إدارة مكافحة المخدرات تفعل قدراتها وامكاناتها في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات”.

وقالوا إن معدلات جرائم المخدرات، “لم تتجاوز 10 آلاف قضية قبل العام 2012، لكن الأحداث الأمنية التي شهدتها دول جوار، انعكس على ارتفاع قضايا المخدرات في الأردن”، مؤكدين أن الرقابة الأمنية والعسكرية على الحدود “منعت العديد من حالات التهريب وادخال كميات مهولة من المخدرات”.

وأظهر التقرير الاحصائي ارتفاعا على صعيد الجرائم الجنائية للمخدرات، كالاتجار، بعد أن سجلت العام الماضي 3141 جريمة اتجار، بينما وصل عددها في العام الذي سبقه لـ3050، فضلا عن ارتفاع القضايا الجنحوية، حيازة تعاطي، إذ بلغ عددها العام الماضي 16359، بينما بلغت 15350 خلال العام 2018، أي بارتفاع وصل إلى 1008 قضية جنحوية.

وفيما يتعلق بجرائم المخدرات التي ارتكبها الأحداث، أوضح التقرير أن سجلت ارتفاعا، حيث بلغ عددها 80 جريمة اتجار و402 جنحة (حيازة وتعاطي)، في حين بلغت 59 جريمة اتجار و280 جنحة في العام 2018.

وبشأن قضايا المخدرات بالنسبة للأجانب، أفاد التقرير إنها سجلت انخفاضا مقارنة بالعام 2018، حيث بلغت العام الماضي 171 جريمة اتجار، و1356 جنحة، في حين كانت 195 “اتجارا”، و1349 جنحة العام 2018.

وأكد التقرير الاحصائي ان نسبة اكتشاف الجريمة في قضايا المخدرات بلغت العام الماضي 99.26 %، من مجموع الجرائم المرتكبة، والتي بلغ عدد المكتشف منها 19355 جريمة.

وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد بجرائم المخدرات، مقارنة بباقي محافظات المملكة، حيث وصل عددها خلال العام الماضي، 8667 جريمة تجارة وحيازة وتعاط.

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