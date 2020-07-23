الامارات | البطيخ الأحمر .. ممنوع على هؤلاء الأشخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن البطيخ الأحمر .. ممنوع على هؤلاء الأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم غناه بالمواد المعدنية والفيتامينات وثبوت احتوائه من ثم على نسب عالية من صبغة "الليكوبين" التي تحفز إنتاج الكولاجين وتحمي الجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية في المواسم الحارة. إلا أن الخبراء لا ينصحون بعض الأشخاص بتناول البطيخ الأحمر، إذ تشير الدكتورة "سفيتلانا فوس"، خبيرة التغذية الروسية، إلى أن البطيخ الأحمر من المواد الغذائية التي تؤثر على صحة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي، وبالتالي يجب تجنب تناوله، نقلا عن تقرير نشرته " ذو وولدز نيوز".

ووفقا لها، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإسهال والتهابات القولون وحصى الكلى وأمراض البروستات، الامتناع عن تناول البطيخ الأحمر.وتؤكد "فوس" على أنه في جميع الحالات الأخرى، ينصح بتناول البطيخ الأحمر لأنه مفيد جدا، إذ يتكون تقريبا من 100% من الماء ويروي بالتالي العطش."

وتفيد خبيرة التغذية الروسية بأنه" يجب يوميا تناول ما يقارب 200 غرام من البطيخ الأحمر في موسمه، لأن نضوج البطيخ الأحمر قبل موسمه، يشير إلى استخدام النترات للإسراع في نضوجه مبكرا، لذلك لا ينصح بتناوله."

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