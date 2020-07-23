الامارات | ماجدة خير الله للفنان عماد محرم : ايه الهيافه المؤلمه دي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله للفنان عماد محرم : ايه الهيافه المؤلمه دي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشاجرة غريبة تسبب فيها فيلم العفاريت الذي قامت ببطولته النجمة الراحلة مديحة كامل والنجم عمرو دياب منذ أكثر من ثلاثين عاما، وسبب المشاجرة هي ابنة مديحة كامل بالفيلم والتي تم خطفها من قبل رئيس عصابه لخطف الأطفال وقبل نهاية الفيلم وجدت مديحة طفلتين هما بلية ولوزة ولم تعرف أيهما ابنتها، وقد خرجت ابنه الفنان عماد محرم الذي قام بدور رئيس العصابة بفيديو طريف على صفحتها عبر موقع تيك توك لتتحدث مع والدها ويفصح أن بلية هي ابنة مديحة كامل بالفيلم وليست لوزة ، وكشف عماد ضاحكا السر الذي تم اخفاؤه لمدة ثلاثين عاما.

وتحدثت مواقع التواصل الإجتماعي عن السر الذي تم كشفه وتوالت التعليقات الضاحكة من الجمهور ولكن مؤلفة الفيلم ماجدة خير الله لم تتعامل مع الأمر بشكل ساخر بل كتبت منشورات هاجمت فيها الفنان عماد محرم بوصفه كشف شيئا لا يعرف عنه شيئا لأنه قام بالتصوير ثلاثة أيام فقط ولا يعرف تفاصيل العمل وأسراره ، وتابعت ماجدة خير الله في هجومها على محرم بمنشور أخر وصفته فيه بالتفاهة المؤلمة.

وقالت : النهارده صحيت علي نوع من الهيافه المؤلمه،عندما قام احد ممثلي فيلم العفاريت، بتسجيل فيديو يعلن فيه عن سر يراه خطيرا وكان سبب في حيره الامة، والاجيال المتعاقبه، وهو من تكون ابنة مديحه كامل، وتفضل سيادته واعلن بثقه انها بليه!! وبعدها سمعنا اصوات تهليل وتكبير وانتصارات، وزفرات ارتياح، وكأن الجماهير استراحت بعد عناء، وعشرات من الاشخاص كنا نحسبهم عقلاء، كل منهم يقول والله كنت عارف انها بليه، واخرين يقولون كم تمنينا ان تكون، لوزه !! بجد ؟؟ بجد ؟؟ هو فيه ايه ؟ وايه الهيافه المؤلمه دي؟.

وتطرقت ماجدة لنقطة أخرى بمنشورها وقالت : "طبعا ممكن حد يقول لماذا لاتفرحي بهذا الضجيج حول فيلمك بعد كل تلك السنوات، والحقيقه اني لا احب ان افرح لاسباب واهيه، وبستغرب من ان البعض مشغول جدا بفكره مين بنت مديحه كامل؟ مش بفكره عصابات خطف الاطفال؟ والمتاجره فيهم! وهي قضيه لازالت مستمره وباقيه؟ محدش ليه اهتم بمصير الطفل سقراط، الذي كان مهتم بالقراءه، والمذاكره، ولو كان في ظروف افضل ووسط عائلته ولم يتم اختطافه ، ربما كان الان طبيبا او مهندسا، او صحفيا، او احد المبدعين! لم يكن هدف فيلم العفاريت، اثاره حيره من يشاهده، ودفعه ان يترك كل الاشياء المهمه في حياته، والبحث عن اجابه سؤال من تكون ابنه مديحه كامل؟؟ هل ارتحت كده.

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واضافت ماجدة بمنشورها "مفكرتش في احتمال ان تكون ابنتها ليست بليه ولاحتي لوزه؟ وان وجود ملابس الطفله لدي الكاتعه ليست دليلا علي وجودها!!مش جايز تم بيعها لعائله لاتنجب! هناك عشرات الاحتمالات، التي لم تفكر فيها! ولم افكر فيها انا ايضا لان هذا لم يكن هدف الفيلم، ولو كنت مستقبل جيد لفن السينما، لادركت ان قيمه الكثير من الافلام يكمن في الاسئله التي تتركها معلقه بلا اجابه، وتبقي تحاول تتفرج علي انستازيا! وسع مداركك وسيبك من الهيافه المؤلمه".

وكتبت خيرالله عبر حسابها الشخصي على فيسبوك “مكنتش عايزه ادخل في الحكايه البايخه دي لكن احب اقول ان الاستاذ عماد محرم ما يعرفش حاجه عن موضوع الاطفال في فيلم العفاريت، واللي قاله واعلنه هجص، ده جه صور تلات اربع ايام وروح ! ومحدش من طقم الفيلم يعرف مين بنت مديحه كامل ، وبلاش هبل وادعاء وبحث عن دور، واكسكلوسيف وعبط”.

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