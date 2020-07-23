الامارات | "محاضر الشرطة تلاحق محمد رمضان.. وآخرها اتهامه بسرقة "كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "محاضر الشرطة تلاحق محمد رمضان.. وآخرها اتهامه بسرقة "كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن هذه الفترة هي الأسوأ في حياة النجم المصري محمد رمضان حيث خاصمه الحظ وتلاحقه المشاكل القانونية من كل حدب وصوب بعد أن أطلت اليوم مشكلة جديدة واتهام رسمي له بالسرقة بسبب أغنيته الجديدة "كورونا" ، حيث حرر المطرب الشعبي عبد الفتاح السلهوب محضرا رسميا يتهم رمضان فيه بسرقة مقطع كامل من أغنية كورونا، وأكد السلهوب أنه صاحب حق قانوني وأدبي لأنه طرح أغنيته قبل محمد رمضان وبالتحديد في شهر مارس الفائت على موقع يوتيوب الشهير.

المحضر الذي حرره السلهوب ضد رمضان حمل رقم 3290 إدارى الدقي لسنة 2020 ، وجاء في تفاصيل المحضر أن الفنان محمد رمضان قام بالسطو على إبداع السلهوب ، بعد اقتباس مقطع كامل من أغنية له في أغنية "كورونا فيروس" والتي طرحها على صفحته بموقع يوتيوب و حققت أكثر من 26 مليون مشاهدة، وقدّم المطرب الشعبي المستندات التي تثبت ادعاءه ومنها مستند توثيق كلمات الأغنية بالمصنفات الفنية للشاعر أحمد حمدي، بالإضافة إلى النوتة الموسيقية للحن الخاص بأغنية "كورونا" من غناء وألحان عبدالفتاح سلهوب

وفي تطور للمحضر المحرر تم تقديم البلاغ إلى النيابة العامة المصرية، وسيتم البدء في التحقيق بالنياة ثم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بقضايا الملكية الفكرية.

وربما سيلجأ محمد رمضان لعدد من المحامين فيما يخص هذه القضية حيث من شأنها رفع الأغنية بالكامل وحجبها من اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بعد كل نسبة المشاهدات التي حققتها وهذا سيعرض رمضان لخسائر فادحة

وبالاضافة لذلك يعاني رمضان من حالة نفسية سيئة بسبب نجاح ورثة الفنان الراحل أحمد زكي في وقف مشروع مسلسل الامبراطور وتأجيله للعام القادم حتى تتم الموافقة وتنجح المفاوضات.

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كما قضت محكمة جنح الدقى بحبس رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ "الطيار الموقوف.".

وتقدم رمضان بالتماس لتخفيف الحكم، و حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر الاستئناف، ويتوجب على رمضان حضور الجلسة بنفسه، وإذا تم تأييد الحكم، تنفذ عقوبة الحبس فورا، ولكن يحق له التقدم بالطعن بالنقض من داخل محبسه.

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