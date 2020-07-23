الامارات | مصر تقبض على مدير أعمالها المتهم بسرقة 63 مليونا .. وهيفاء وهبي على انستغرام: "الحمدلله"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقبض على مدير أعمالها المتهم بسرقة 63 مليونا .. وهيفاء وهبي على انستغرام: "الحمدلله" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد تطورات وتصاعد كبير في الأحداث ألقت السلطات المصرية القبض على الملحن المصري محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها وتحويل مبلغ 63 مليون جنيه مصري من أموالها عن طريق توكيل رسمي لحسابه الخاص.

وقد استدعت نيابة قسم الشرطة بمحافظة الجيزة وزيري ثم قامت بالتحقيق معه واحتجازه 24 ساعة على ذمة التحريات فى اتهامه بالنصب وبعد إجراء التحقيقات وعمل تحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت هيفاء قد اتهمت وزيري رسميا بالنصب وسرقة الأموال عبر دعوى قضائية قدمها ضده محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش. وبدأت الخلافات منذ حوالي 3 أشهر حيث اكتشفت هيفاء السرقة فقدمت محضرا رسميا في بداية مايو الماضي ، وحمل المحضر رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى ، واتهمته انه بموجب توكيل عام قام بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها، وبموجب التوكيل كان مسموحا له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات وبهذا استطاع الحصول على هذا المبلغ الكبير وقام بالاستيلاء عليه ثم أنكر فعلته

وزادت الامور تعقيدا بعد أن ادعى وزيري زواجه من هيفاء وحاول اثبات هذا الزواج الذي انكرته هيفاء كليا وقام برفع دعوى قضائية ضدها بمحكمة الاسرة المختصة بالشئون الشخصية والزوجية مما جعل الأمر يأخد الكثير من الاهتمام الاعلامي وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة أن البعض أكد أن وزيري بقضية الزواج يحاول اسقاط حق هيفاء في اتهامه بالنصب لأنه لا ذمة مالية بين الزوج والزوجة في بعض نصو ص القانون.

ومحمد وزيري هو أيضا منتج فيلم هيفاء الجديد "أشباح أوروبا" الذي تلعب بطولته مع أحمد الفيشاوي وأروى جودة ومصطفى خاطر ، وقد حاولت هيفاء منع عرض الفيلم الذي من المحتمل عرضه بموسم عيد الأضحى ولكن وزيري لجأ لمحام خاص أكد أن هيفاء حصلت على مليون جنيه قبل بدء تصوير الفيلم وكذلك كل أبطال الفيلم لذلك لا يوجد حجة قانونية تمنح أي فرد حق توقيف عرض الفيلم لأي سبب والمبالغ التي حصل عليها الجميع مثبتة في عقود وأوراق رسمية، وبهذا فالفيلم ملكية فردية لمنتجه محمد وزيري فقط ومن حقه عرضه في أي وقت يشاء.

وقد حضرت هيفاء من بيروت في زيارة سريعة للقاهرة استغرقت عدة أيام وعادت الى بيروت منذ ساعات بمجرد إلقاء القبض على وزيري، ونشرت عبر خاصة ستوري في صفحتها الرسمية بانستجرام عبارة عبرت عن سعادتها بما حدث وقالت "الحمد لله".



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