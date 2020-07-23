"هبة" طالبة الطيران: ببيع تين شوكي الصبح وبشتغل في عيادة بالليل

علاقات و مجتمع

حكت الطالبة هبة إسماعيل تفاصيل قصة كفاحها، حيث تدرس في أكاديمية الطيران، وتعمل كبائعة للتين الشوكي.

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وقالت "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنها تدرس 3 أيام اسبوعيًا في الأكاديمية ويوما في دار القوات الجوية، ويوما في ستاد القاهرة ويوما للدورات والكورسات في الجامعة الأمريكية، لافتة إلى أن مدة الدراسة عامين.

وعن التعليقات حول عملها كبائعة تين شوكي والانتقادات التي وجهت لها، قالت إنها عادة لا ترد على التعليقات التي تضايقها وأنها شاهدت تعليقات سلبية وشاهدت تعليقات إيجابية أخرى، لتكمل ما بدأته وتستمر فيه مضيفة: "الدنيا لسه فيها ناس كويسة وناس طيبة" مقدمة الشكر لمن دعموها ولمن هاجموها أيضًا.

وأشارت "إسماعيل"، إلى أنها تبيع التين الشوكي لأجانب ويفاجئوا بإجادتها التحدث بالإنجليزية ويفاجئوا أكثر حينما يعرفوا مجال دراستها، مبدية سعادتها بهذه المهنة التي توفر لها مصاريفها الشخصية، مضيفة: "الشغل مش عيب وأنا بشتغل الصبح بياعة تين وبالليل بشتغل في عيادة علاج طبيعي".

ولفتت "هبة" أنها كانت تسعى لإقامة مشروع خاص بها ولكنها لم تنجح لعدم استطاعتها ماديًا ووجدت فكرة بيع التين الشوكي هي المتاحة حاليًا ولجأت إليها.