كتب: هن - 05:13 ص | الخميس 23 يوليو 2020

تبحث الأمهات من حين لآخر على كل ما هو جديد لأسرتها، وتعتبر لحمة رأس بالخضار، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده. وإليك طريقة عمل لحمة رأس بالخضار، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير لحمة رأس بالخضار لحمة رأس مخلية بطاطس عصير طماطم بصل ثوم Advertisements سمنة خل فلفل أخضر رومي ملح فلفل أسود طريقة تحضير لحمة رأس بالخضار - يشوح البصل والثوم في السمنة - ثم تشوح لحمة الرأس المسلوقة ثم يضاف الفلفل الأخضر - وتتبل بالملح والفلفل ثم يضاف عصير الطماطم - ثم يضاف البطاطس ويقلب جيدًا وتوضع في صينية فرن - حتى تمام النضج وتقدم

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