"يجب تكرارها أسبوعيا".. وصفة هندية لعلاج الشعر التالف في المنزل

صحة
ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، تتسبب في تلف شعر الرأس، وإصابته بالجفاف وتفقدته نعومته وحيويته، وسط بحث الفتيات عن طريقة اقتصادية وفعالة لعلاجه منزليا.
وقدم موقع the beauty madness، وصفة هندية تحتوي على 3 مكونات فقط، لنعومة الشعر وعلاجه من التلف والجفاف في المنزل.
مكونات علاج الشعر التالف
زيت الزيتون
شوفان مطحون
كوب حليب بارد
طريقة تحضير قناع علاج الشعر التالف
- خلط جميع المكونات، للحصول على قوام كريمي.
- غسل الشعر جيدا.
- وضع القناع على الشعر لمدة 30 دقيقة.
- غسل الشعر بالماء البارد، مع إمكانية تكرار القناع مرة أسبوعيا.
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