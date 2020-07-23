كتب: هن - 04:37 ص | الخميس 23 يوليو 2020

قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل بيتزا باربيكيو، وذلك من خلال برنامجها "عمايل إيديا"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير عمل بيتزا باربيكيو 3 خبز تورتيلا كبير باربكيو صوص لحمة مفرومة معصجة بصل أخضر فلفل أخضر Advertisements فلفل أخضر وأحمر حار ربع كيلو جبنة شيدر مبشورة ربع كيلو جبنة موتزاريلا مبشورة طريقة عمل بيتزا باربيكيو يدهن الخبز بصوص الباربكيو يضاف على الوجه خليط اللحمة المعصجة والبصل الأخضر والفلفل الرومي والحار تضاف على الوجه الجبنة الرومي والموزاريلا تضاف طبقة أخرى من الخبز وصوص الباربكيو وخليط اللحمة المعصجة والبصل الأخضر والفلفل الرومي والحار والجبنة الرومي والموزاريلا المبشورة توضع في الفرن حتى تسيج الجبنة تقدم بيتزا الباربكيو

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