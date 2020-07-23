منها المشي.. طرق بسيطة تساعد على تحسين الدورة الدموية في الساقين

صحة

يجبرنا الجلوس في وضعيات ثابتة ساعات طويلة على ظهور العديد من المشاكل الصحية المختلفة وللتخلص من هذه المشكلة أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" مجموعة من النصائح التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الساقين والقدمين.

تمرين الجسر

استلقِ على ظهرك مع وضع يدك على جانبيك. اثنِ ركبتيك وتأكد من أن قدميك على الأرض. اضغط على ذراعيك وارفع الوركين لأعلى. في نفس الوقت، ثبت كعبيك على الأرض. كرر التمرين لـ 20 مرة.

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تمرين أرجحة الساق

ابدأ في تحريك رجلك ذهاباً وإياباً بوتيرة متوسطة السرعة.

قف بشكل متوازن ولا تدع حركة ساقك تؤثر على توازنك، يمكن تكرار هذا التمرين من 10 إلى 15 مرة لكل ساق.

تمرين الركوع بساق واحدة

فيد هذا التمرين في تمرين الساقين وشد عضلاتهما، بالإضافة إلى تمرين الظهر والركبتين. ابدأ بالركوع على الأرض وظهرك إلى الأريكة. ضع الجزء العلوي من قدمك اليمنى على الأريكة، مع إبقاء القدم اليسرى في وضعية الركوع. حافظ على هذه الوضعية لمدة 60 ثانية.

المشي

المشي هو التمرين الأكثر مثالية لزيادة الدورة الدموية في ساقيك. قم بالمشي السريع لمدة 20 إلى 30 دقيقة كل يوم للحصول على أفضل النتائج.