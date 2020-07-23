علامة في القدمين تدل على الإصابة بمتلازمة تململ الساقين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يشعر بعض الأشخاص بوخز في القدمين ليلا. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن الشعور بوخز في القدمين ليلا ينذر بالإصابة بمتلازمة تململ الساقين، والتي تقض مضجع المريض وتسلب النوم من عينيه. لذا فهي غالبا ما تقترن باضطرابات النوم وما يتبعها من الشعور بالتعب وضعف التركيز.

وأوضحت الرابطة أن متلازمة تململ الساقين عبارة عن اضطراب في وظيفة الأعصاب قد يكون مرضا مستقلا بذاته أو عرضا لمرض آخر، مثل خلل في وظيفة الكلى أو اضطراب في وظيفة الغدة الدرقية أو نقص في عنصر الحديد أو فيتامين B12.

وتُزيد بعض العوامل من حدة المتاعب، مثل التوتر العصبي والعمل البدني الشاق وممارسة الأنشطة الرياضية بشدة. كما أن بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، قد تُزيد من تململ الساقين.

ويمكن مواجهة تململ الساقين من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية البسيطة وإجراء جلسات تدليك وأخذ حمامات تبادلية (ساخن وبارد) والاستغناء عن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تململ الساقين، فيجب حينئذ استشارة طبيب أعصاب.

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