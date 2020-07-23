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طريقة عمل سموذي الفراولة في المنزل

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سموذي الفراولة من المشروبات المثلجة، تتقن العديد من المقاهي والكافيهات طريقة إعدادها، لكن يتساءل البعض عن الوصفة الأصلية لتحضيرها في المنزل، للاستمتاع بمذاقها المميز.

وفيما يلي وصفة سهلة لتحضير سموذي الفراولة في المنزل، على طريقة الشيف منال العالم، التي سبق أن نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك". 

مقادير سموذي الفراولة  

فراولة.

كوب حليب.

ماء الورد.

سكر بودرة.

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طريقة عمل سموذي الفراولة 

- في البداية، حفظ الفراولة في الفريزر قبل ساعات من استعمالها.

- يفضل غسل الكاسات المناسبة للعصير جيدا بالماء والصابون.

- وضع الفراولة في الخلاط الكهربائي.

- إضافة الحليب وماء الورد والسكر، حتى يصبح قوامه كريمي.

 

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