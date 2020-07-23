محمد رمضان برفقة أبنائه في الساحل.. ومتابعوه: شكلهم يجنن (فيديو)

علاقات و مجتمع

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو جمع فيه أطفاله الثلاثة.

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وأظهر الفيديو أبناء "رمضان" وهم يقضون العطلة الصيفية بأحد الأماكن الساحلية، معلقًا على الفيديو: "ربنا يحفظ أطفالنا".

وتفاعل متابعو "رمضان" مع على الفيديو: "الله يخليك ليهم" "بنحبك" "شكلهم يجنن ما شاء الله".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يواجه حكما بالحبس عام وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، والمعروف إعلاميا بـ"الطيار المفصول".

وكان الطيار المفصول، أقام دعوى سب وقذف ضد "رمضان"، اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا.