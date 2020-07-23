أيمن الذهبي يوضح سبب غيابه عن خطبة ابنته شام (فيديو)

علاقات و مجتمع

قبل أيام أعلنت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، خطبتها من طبيب التجميل معتز نصير، في حفل عائلي بسيط اقتصر على أفراد الأسرتين.

لكن، والد شام الذهبي، وهو المنتج أيمن الذهبي، لم يكن حاضرًا، الأمر الذي ربطه البعض بوجود خلافات بينهما، لكن "الذهبي" نفى هذه الشائعات في مقطع فيديو له نشره عبر قناته على موقع "يوتيوب".

وأوضح "الذهبي" في مقطع الفيديو عن سبب غيابه عن حفل خطبة ابنته قائلًا: "البعض ظن بوجود مشكلة بيني وبين شام بنتي.. لكن أنا يومها اتصل بيا الدكتور معتز وطلب إيد شام مني وحطاني في الصورة وقالي بس هنقرأ الفاتحة.. لحين وصولك القاهرة ونعمل الخطبة في وجودك".

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وتابع "الذهبي": "باركتله وياركتلها.. وهي قراءة فاتحة وليست خطبة.. وقالتله أني مش هعرف أحضر بسبب عدم وجود الطيران.. لأن كوفيد 19 مجند حركتنا".

واستطرد "الذهبي" في مقطع الفيديو بأنه قبل 6 أشهر أجرى مكالمة هاتفية مع "معتز" للتعارف عليه: "حكيت أنا وهو من 6 شهور.. بالتليفون واتعرفنا على بعض.. وبعد قراءة الفاتحة باركتله وحكيت وبارك لشام وردت عليا بفويس على الواتس".

واختتم "الذهبي" مقطع الفيديو بتشغيل الرسالة الصوتية التي ردت بها "شام" على والدها المنتج أيمن الذهبي: "الله يرضى عليها ويوفقها يارب".