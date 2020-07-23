زوجة يوسف الشريف توجه رسالة للفتيات: "كوني قوية" (صور)

علاقات و مجتمع

بإطلالة "كاجوال"، وجهت مصممة الأزياء والسيناريست إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، رسالة إلى الفتيات، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأطلت "علاء" ببنطلون أسود من الجلد، فضلا عن "توب" فضفاض أبيض اللون، مع تسريحة شعر إنسيابية ومكياج بسيط، قائلة باللغتين العربية والإنجليزية: "سلاحك هو ثقتك في نفسك.. خذِ ثقتك وكوني قوية".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بمئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "جميلة وأنيقة"، و"لبسك حلو وشيك".

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علقت الإعلامية إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، على الهجوم على تصريحاته مع الإعلامي رامي رضوان، التي قال فيها إنه لا يرغب في عمل مشاهد ساخنة في السينما المصرية، قائلة عبر "فيسبوك": "في أخبار كتير مغلوطة عن يوسف متداولة من حواره مع الإعلامي رامي رضوان اللي اتذاع في برنامجه مساء dmc بس متحرفة بزيادة شوية".

وتحدثت عن تصريحاته قائلة: "يوسف اتكلم عن المشاهد الساخنة، وأعرف فنانين كتير تانيين مش بيحبوا يعملوها.. إيه اللي جاب ملامسة النساء للموضوع، أوفر أوي بصراحة! هو مجبش سيرة ملامسة النساء والحوار موجود على صفحة القناة!".

واختتمت: "ياريت يكون في تحري للدقة عند تغطية الحوارات واحترام لرأي وأفعال الناس مادام مش بتضر حد، وشكرا لكل أصحاب الأقلام المهنية اللي لما غطت الحوار نقلت اللي فعلا دار فيه".