السماق بديل عصير الليمون في الأطباق

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يصنع السماق من فاكهة السماق الحمراء وهي شجيرة معروفة عبر شرق البحر المتوسط. ويضفي نكهة على كل أنواع الأطباق تقريبا.
يتم تجفيف الفاكهة ثم طحنها، بحسب المركز البافاري لاستشارات المستهلك.
ويضيف نكهة فواكه حمضية لأي طبق يوضع عليه بفضل أحماض الفواكه التي به وبالتالي يمكن استخدامه بديلا لعصير الليمون أو الخل عند إعداد أطباق اللحوم أو اليخنة أو السلطات.
ويجب تخزينه في عبوة محكمة الغلق في مكان بارد ومظلم لحفظ نكهته، بحسب مركز استشارات المستهلك.
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