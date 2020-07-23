توقعات الأبراج 23-7-2020: وقت رائع لـ الثور وعلامات تحذير لـ الجوزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope

برج الحمل:

يجب أن تشعر بالثقة في نفسك وفي قراراتك، واظهر للناس أن لديك الكثير من الحب لتقدمه، كما يجب أن تتيقن من قوتك الداخلية بدلا من محاولة الحصول عليها من الآخرين

برج الثور:

هذا وقت رائع لتثبت للآخرين أنك تقصد ما تقوله، وافعل الأشياء التي قلت أنك ستفعلها

برج الجوزاء:

قد تكون هناك علامات تحذرك من حواجز الطرق المحتملة أمامك، ولكنها ليست مبرر للتخلي عن أهدافك، يمكنك اختيار طريق آخر وكن مثابرا ومدافعا لإنجاز مهامك

برج السرطان:

ركز على مهامك الموجودة قيد التنفيذ، وقد لا يكون هذا هو اليوم الأكثر بساطة ولكن تفاءل خير

برج الأسد:

يجب أن تسير الأمور بشكل جيد اليوم، واغتنم هذه الفرصة وخطط لمستقبلك، لذلك لا تضع وقتك

برج العذراء:

اليوم جيد ومناسب جدا لجمع بيانات مشروعك الجديد، فحاول أن تحقق تقدما كبيرا، لتجد الراحة في عملك، لأن عملك يغذي روحك ليس فقط للاستفادة المادية

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برج الميزان:

الحلم جزء مهم جدا من وجودك في الحياة، ولكن سوف يأتي الوقت لتحقيق أحلامك ومواجهة الواقع

برج العقرب:

توقف عن إهدار طاقتك على الأشياء غير المهمة في حياتك، وركز هذا اليوم على المهام قيد التنفيذ وانجاز المهام.

برج القوس:

استمتع بكل أفكارك الإيجابية وشاركها مع الآخرين، وابتسم، وستنجز الكثير من المهام

الجدي:

امنح نفسك قسطا من الراحة وركز على طاقتك الداخلية، ولا داع أن تكون نشطا طول اليوم، وهدئ أعصابك لتبدء في العمل

برج الدلو:

قد تشعر بالضيق من قبل بعض الأفراد والأحباء الذين يعلقون على حياتك بشكل سلبي، لأنك جزء أساسي لدعمهم العاطفي ويستمدون قوتهم منك

برج الحوت:

تحمل نتيجة أفعالك، فأنت المسؤول عن تنظيف الفوضى الموجودة بمنزلك، وستشعر بالتحسن نفسيا