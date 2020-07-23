ما هي اتجاهات الموضة الجديدة التي بدأت بعد "كورونا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عاصم حجازى مستشار إبداعي للاتصالات المتكاملة لتسويق الأزياء وشوؤن الموضة، إن فيروس كورونا سبب ضرراً متزايداً لصناعة الأزياء، وخاصة في ظل فعاليات موسم شهر الأزياء في خريف عام 2020، الأمر الذي أدى إلى إغلاق العلامات التجارية ودور التصميم أبوابها وتأجيل عروض المدارج المقبلة.

وتأجلت أيضا إلى أجل غير مسمى مناسبات هامة في عالم الموضه، وأغلقت المتاجر الكبرى في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك نوردستروم، ونيمان ماركوس، وماسي، وسلفريدجز، وساكس الخامس، أبوابها. ويقوم بعض تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم بإغلاق أبوابهم لاحتواء الفيروس، بما في ذلك نيمان ماركوس، وشانيل، ورالف لورين، وول مارت، وأبل، وتجفيف الملابس في المناطق الحضرية، ولولوليمون، وأبيركرومبي وفيتش، وغلوسير، وآخرون .

وكانت المخاوف الصحية المتزايدة السبب الرئيسي لإغلاق هذه المتاجر. ولم يقتصر الأمر على المتاجر فحسب، بل لقد أغلقت البلدان المصابة المؤسسات التعليمية والمكاتب المالية، باستثناء مرافق الرعاية الصحية. عندما أعلن المشاهير مثل (توم هانكس)، (إدريس إلبا) عن نتيجة إيجابية ويقال إن هناك أمراً واحداً يتعين على كل شركات الأزياء، بصرف النظر عن حجمها، أن تضع في اعتبارها أن اقتصاد الأزياء ينكمش ولا ينهار. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الوقت قد حان لننتقل إلى المسوقين المحليين وليس إلى الأسواق العالمية. فقد تفشى الفيروس في الصين، مصدر المواد الخام، ولكنه كان الأكثر تأثيراً على إيطاليا.

تغيير قواعد الموضة بعد فيروس كورونا.

قد بدأ كثيرون ينظرون الى الصورة اكثر إشراقا ويشاركون في تغيير انماط صناعة الازياء.

واضاف عاصم حجازي، "مع استيلاء العالم على فيروس كورونا، يتم عزل الناس وإغلاق المدن. فأثناء فترات التباعد الاجتماعي، يحتاج الناس إلى المشاركة في بعض الأنشطة لقتل الوقت. ومن دواعي السرور أن خدمات الإنترنت لم تُغلق، مما يفسح المجال أمام الناس لإظهار قدرتهم على الإبداع. مع توافد المشاهير والمؤثرين وأصحاب الأزياء على رأس المال الفرنسي؛ وقد لوحظ اتجاه نمط الأزياء في الشارع الذي يبعد عن الجماهير: أقنعة الوجه الجراحية. ولكن بطبيعة الحال، هذه ليست أقنعة قياسية فقط، والتي يتم ارتداؤها نظرياً للمساعدة في وقف انتشار الفيروس ومنعك من الإمساك به".

إليكم بعض أنماط الموضة التي ستساعدكم على تجديد نماذج أعمالكم:

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• الذهاب رقمياً

مع الفاشية العالمية للفيروس الإكليلي التي بدأت في ووهان، فإن القناع الجراحي لم يتحول إلى السلاح المفضل فحسب ــ جنباً إلى جنب مع المسحات المضادة للبكتيريا ومطهر اليدين ــ بل إنه اليوم من أكثر المستوصفات طموحاً. شهدت شركة صغيرة من شركات الأزياء الأيرلندية فجأة طفرة في الطلب على خدماتها نتيجة للخراب الذي أحدثه كوبيد -19. إن برنامج SkMMP هو صالة عرض افتراضية تقدم حلاً لعمالقة الأزياء الفاخرة، والآن بات لزاماً عليهم أن يعيدوا التفكير في الكيفية التي يعملون بها من دون الاستعانة باستراتيجية رقمية لبيع الجملة.



وتتركز صالة العرض الافتراضية التابعة لشركة سكامب في إدارة طلبات البيع بالجملة، والآن تقترب منها علامات تجارية إيطالية كبرى، مثل علامات "تودز"، و "بوتيغا فينيتا"، وغيرها. وتسعى هذه الشركات إلى الحصول على المساعدة في رقمنة مجموعاتها للتغلب على الأزمة، والسماح لها بالمتاجرة من دون قاعات عرض مادية.

• العمليات الأسرع

كانت معظم عمليات الشراء تتم بشكل أسرع في وقت مبكر في مواعيد خاصة بصالات العرض، والتي كانت مقررة قبل ذلك بأشهر. وانطوت العملية على سلسلة من الوثائق وفواتير الإقرار وأحكامها وشروطها وتفاصيل الشحن ومعلومات عن المدفوعات. كان يستغرق حوالي 16 أسبوعاً لإكماله ومع انتشار الوباء في مختلف أنحاء العالم، ذكرت مجلة فوج بيزنس (Vogue) أن كوفيد ــ 19 قد يتسبب في انحدار المبيعات الفاخرة بنحو 40 مليار دولار بحلول عام 2020، مع خسارة قد تصل إلى 10 مليار دولار في الأرباح وتضييق فرص العودة إلى الظروف التجارية الطبيعية. وتوضح الإحصاءات أن المنظمات بحاجة إلى تكييف عمليات أسرع من شأنها أن تساعدها على البيع والإنتاج بسرعة وبمعدلات مربحة.

• صالات عرض ذكية

وبوسع الشركات أن تعمل على تغرير قاعة العرض الرقمية بالذكاء الصوتي الاصطناعي وخلق "قاعة العرض الذكية". "يمكنك أن تأخذ الأمر كله باستخدام الأمر الصوتي. وهذا أمر كبير بالنسبة للمستثمرين كما أن بوسعهم أن يساعدوا المنظمات على زيادة تطوير التكنولوجيا. باختصار، نعم، ضرب CVD-19 العمود الفقري لاقتصاد الموضة، ونحن لا نستطيع أن نفعل أي شيء حيال ذلك. ولكن علينا أن نتعلم من الماضي وأن نعمل على الحاضر حتى يكون مستقبلنا سالما وآمنا. إن إيديسانيباي خبير يتفهم هذه المخاوف ويساعد المصنعين وبائعي التجزئة على إيجاد ما يفتقرون إليه من حلول عصرية.