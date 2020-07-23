يختلف الحواوشي الإسكندراني عن المصري بأنه يطهى من العجين، وليس من الخبز، ويوضع داخل لحم مفروم أو سجق، أو الحشو المناسب، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل الحواوشي في البيت.

المقادير

كوب ماء دافئ.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

¼ كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

½ كيلو بصل مفروم فرمًا ناعمًا.

½ كيلو لحم مفروم.

3 ثمرات فلفل أخضر مفروم فرمًا ناعمًا.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، أو بهارات حواوشي.

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ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

تقلب الخميرة والسكر و¼ كوب من الماء، جيدًا، ثم يوضع في مكان دافئ ومظلم لمدة 15 دقيقة.

يعجن في وعاء آخر، الدقيق واللبن البودرة والزيت جيدًا.

يضاف خليط الخميرة ويعجن مرة أخرى، ثم يضاف الماء تدريجيًا، حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

يغطى الوعاء بفوطة نظيفة، ثم يوضع في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة.

يخلط اللحم والبصل والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود والبهارات، في وعاء ويغطى ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعة.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

يقسم العجين واللحم إلى كرات.

تفرد كرة من العجين وفوقها كرة من اللحم فوق كرة العجين، ويغطى اللحم بكرة ثانية من العجين، ثم يغلق العجين بالشوكة أو كالضفيرة.

تكرر الخطوات السابقة مع باقي العجين واللحم.

يدهن الوجه بالزبد، ثم يرص في صينية مدهونة بالزيت.

توضع الصينية في الفرن لمدة 25 – 30 دقيقة، حتى يُصبح اللون ذهبيًا.