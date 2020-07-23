- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العمل من المنزل خفف الضغط وزاد الإنتاجية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أن العمل من المنزل خلال أزمة جائحة كورونا أدى إلى خفض الضغط على العاملين وزيادة إنتاجيتهم.
وجاء في الدراسة، التي أجراها التأمين الصحي الألماني «دي إيه كيه»، أمس، أنه قبل الجائحة كان يشعر 21% من الموظفين بالضغط المتواصل في عملهم، بينما تراجعت نسبتهم إلى 15% خلال أزمة كورونا، وارتفعت نسبة العاملين الذين لم يتعرضوا إلى ضغط مطلقاً أو تعرضوا إليه أحياناً من 48% إلى 57%.
وأجرى الدراسة معهدا «آي جي إي إس» و«فورسا» لقياس مؤشرات الرأي، وشملت آراء نحو 7000 عامل قبل وخلال الجائحة.
وقال 54% من الذين يعملون بانتظام حالياً من المنزل إنهم صاروا أكثر إنتاجية مما كانوا عليه خلال العمل في المكتب، وذكر نحو ثلثيهم أنهم تمكنوا من التوفيق بين متطلبات العمل والأسرة على نحو أفضل، وأعربت نسبة مماثلة عن سعادتها بالوقت الذي تم توفيره منذ توقف الانتقال من وإلى العمل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | دراسة: العمل من المنزل خفف الضغط وزاد الإنتاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.