الامارات | «باونس إكس» تفتح أبوابها مجدداً أمام الزوار في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «باونس إكس» تفتح أبوابها مجدداً أمام الزوار في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وجهة باونس إكس، في دبي فستيفال سيتي مول، عن فتح أبوابها، مجدداً، واستقبال الزوار من العائلات مرة أخرى.

وتمتد «باونس إكس» - وجهة رياضات الفري ستايل والأنشطة الترفيهية الحماسية - على مساحة 5000 متر مربع، وتزخر بالتحديات والحواجز المملوءة بالمغامرات، والتي تتصل ببعضها بعضاً، عبر مستويين يشكلان معاً مساحة لعب ضخمة مفعمة بالحماسة والتشويق.

وقال مدير مراكز التسوق بدبي لدى مجموعة الفطيم العقارية، ستيفن كليفر: «يتركز شغفنا في دبي فستيفال سيتي مول حول تزويد الزوار بأفضل التجارب، وأروع اللحظات العائلية التي لا تنسى، وهو شغف نتشاركه مع (باونس)، عبر مفهومها الاستثنائي. ويسرنا الترحيب بزوارنا الأعزاء وضيوفنا الجدد مرة أخرى، ضمن هذه الوجهة المتميزة، والتي تضمن لهم قضاء أوقات مملوءة بالحيوية والتشويق، مع المحافظة في الوقت نفسه على شروط التباعد والسلامة».

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وتماشياً مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، أجرت «باونس» بعض التغييرات على عملياتها بهدف ضمان سلامة كل زوارها وموظفيها، بما يشمل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بترك مسافة مترين على الأقل بين الأشخاص، بالإضافة إلى فحص حراري لكل الزوار والموظفين، وتعزيز تدابير التنظيف والتعقيم المتبعة. كما عيّنت مسؤولاً صحياً تقتضي مهمته ضمان الالتزام الصارم بالإجراءات التشغيلية ومبادئ السلامة.

وبهدف تقليل التماس المباشر مع الموظفين وإدارة السعة المخفّضة للوجهة على النحو الأمثل، دعت «باونس» الزوار إلى شراء تذاكرهم مسبقاً قبل زيارة الوجهة. كما تقدم باونس إكس حسماً لفترة محدودة على التذاكر العادية عند شرائها عبر الموقع الإلكتروني.

• 5000 متر مربع، مساحة الوجهة التي تزخر بالتحديات والحواجز المملوءة بالمغامرات.

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