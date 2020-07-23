الامارات | خبير فيروسات يصف الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فيروسات يصف الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر عالم الفيروسات البروفيسور الألماني، يوناس شميت كاناسيت، من الاكتفاء بتغطية الكمامة للفم دون الأنف بغرض الحماية من فيروس «كورونا».

وأوضح أن «وضع الكمامة على الفم فقط دون الأنف لا يتيح لها صد جزيئات الرذاذ الصغيرة، التي تخرج من فم أو أنف مرتديها أثناء الكلام أو السعال أو العطس، وبذلك لا يتم حماية الآخرين من العدوى المحتملة بالفيروس، وفي الوقت ذاته لا تتم حماية مرتديها من استنشاق القطيرات الصادرة من الآخرين».

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وأضاف العالم الألماني أن «الاستخدام الصحيح يعني أيضاً عدم لمس الكمامة باليد وارتدائها وخلعها فقط عن طريق الإمساك بها من الأشرطة، علماً بأن فائدة الكمامة تظهر بشكل خاص عند مخالطة الناس لوقت طويل، على سبيل المثال ،في المترو أو القطار».

وأكد على ضرورة أن تكون الكمامة موافقة للمواصفات الطبية، مع عدم إهمال الجوانب الأخرى لمحاربة الفيروس، مثل الالتزام بمسافات الأمان، والنظافة والتهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

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