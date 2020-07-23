الامارات | احتفالات «تومورولاند» في بث مباشر من «فيستفال سيتي آرينا»

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات «تومورولاند» في بث مباشر من «فيستفال سيتي آرينا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفرد مفاجآت صيف دبي بعرض بث حصري ومباشر لاحتفالات «تومورولاند» حول العالم، أضخم فعالية موسيقية مرتقبة لهذا العام، بدءاً من الساعة السابعة من مساء بعد غدٍ، حتى الساعة الثانية صباحاً.

وستعرض الفعالية الافتراضية، التي تجمع نخبة من ألمع نجوم الموسيقى ومنسقي الأغاني، في بث حيّ وحصري من دبي فستيفال سيتي آرينا.

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ويأتي تنظيم مهرجان تومورولاند، ضمن إطار فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام، بما ينسجم مع الإجراءات التي تتخذها دبي للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، إذ يمكن لزوار آرينا الاستمتاع بالاحتفال ضمن مساحات مصممة خصيصاً لهم.

ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بالعروض التي تحييها نخبة من النجوم العالميين، مثل: كايتي بيري وستيف أوكي وتييستو ودافيد غيتا وآخرين. وسيكون الحضور على موعد مع تجربة افتراضية تفاعلية مميزة عبر الإنترنت، كأنهم في قلب الحدث بفضل المؤثرات الخاصة والأنظمة الصوتية والتقنيات البصرية المتطورة والعروض الضوئية الثلاثية الأبعاد.

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