الامارات | «مدهش» يعود برفقة «دانة».. المرح مضاعف في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مدهش» يعود برفقة «دانة».. المرح مضاعف في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت شخصية «مدهش» المحبوبة بحلتها الجديدة، خلال دورة العام الجاري من مفاجآت صيف دبي، وبصحبته الشخصية المبتكرة المرافقة له «دانة»، خلال الحدث الذي لا تكتمل بهجته دون «مدهش»، الذي ينشر الفرح والتشويق والترفيه بين الأطفال والعائلات من المقيمين والزوار، والذي يقدم الكثير من القيم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، بالإضافة إلى عروض التسوق والترفيه على مدى سبعة أسابيع.

وسيظهر «مدهش» و«دانة» في مختلف أنحاء المدينة، طوال مفاجآت صيف دبي، إذ سيقومان بالترحيب بالزوار ومشاركتهم مجموعة من الأنشطة المتنوعة، ونشر السعادة والبهجة بكل مكان.

ويعود «مدهش» ليجسد روح دبي، ويعكس مكانتها وجهة عالمية آمنة وممتعة، ترحب بزوارها، ومكاناً رائعاً للعيش والزيارة على مدار العام.

وتعد شخصية «مدهش»، التي ولدت في دبي، رمزاً للمرح والإيجابية والمغامرة، ولاتزال تتمتع بالصفات الودودة والمرحة نفسها، والتي تسعد الأطفال بالألوان المبهرة والعروض العالمية الرائعة والموسيقى والخيال وحب التعلم.

وتعكف الشخصية الجديدة «دانة»، داخل المختبر الخاص بها على استكشاف طرق جديدة، لجعل المستقبل أفضل للجميع. وتسعى «دانة»، دائماً، إلى ابتكار أفكار جديدة ومفيدة تشاركها مع أصدقائها الأطفال، كما تتميز بأنها فتاة سعيدة وودودة؛ إلى جانب كونها جريئة وذكية ومبتسمة دائماً.

ويعكس اللونان البرتقالي والأرجواني في شخصية «دانة» حبها للمعرفة، فيما تكشف ابتسامتها المبهجة عن شخصيتها الودودة. وتثبت «دانة» أن العلوم والابتكار والتكنولوجيا يمكن أن تكون أموراً ممتعة، من خلال أفكارها المبتكرة التي تتماشى مع شخصية «مدهش» المبهجة، وقدرتها على الإلهام والإبداع والاحتفال وتحقيق السعادة للجميع.

بهجة عائلية

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «سعداء للغاية بتقديم شخصية (مدهش) بإطلالتها الجديدة، بالإضافة إلى شخصية (دانة)، خلال دورة العام الجاري من مفاجآت صيف دبي».

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وأضاف: «يعد (مدهش) شخصيةً محبوبة من قبل سكان الإمارات وزوارها، الذين يتوافدون كل عام إلى دبي للاستمتاع بمفاجآت صيف دبي. ويجسّد روح المرح والمتعة والإثارة التي يشعر بها الجميع خلال حدث (المفاجآت) الذي يستمر لسبعة أسابيع، ويحتفي بالتسوّق والمرح العائلي بمختلف أنحاء المدينة. وتعكس الإطلالة الجديدة لـ(مدهش)، التي أحبها السكان والزوار على مدى الدورات الـ23 لحدث المفاجآت، إذ يرحب بهم بابتسامته المعهودة التي تدخل السعادة والبهجة إلى نفوسهم».

وتابع الخاجة: «تنضم (دانة) إلى (مدهش) لرسم الابتسامة على وجوه الجميع، واستعراض ما يمكن لدبي أن تقدمه إلى العالم من تجديد وابتكار، خلال دورة العام الجاري من مفاجآت صيف دبي».

ظهور مفاجئ

يشار إلى أن «مدهش» و«دانة» سيرحبان بأصدقائهما في عالم «مدهش»، الذي سيعاد افتتاحه خلال العام المقبل، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في ظل الظروف الراهنة لضمان صحة وسلامة العائلات والأطفال، وسيقدم الكثير من الفعاليات والأنشطة المناسبة للجميع.

ويمكن للعائلات لقاء «مدهش» و«دانة» أثناء ظهورهما المفاجئ في مراكز التسوق المختلفة لإسعاد المتسوقين. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية الجذابة على الإنترنت، للجمهور من جميع الأعمار.

وتعد Yalla DSS لعبة مرحة تفاعلية وفريدة من نوعها، تستخدم تكنولوجيا تحديد المواقع والخرائط الافتراضية لدبي، بهدف إرشاد اللاعبين إلى مناطق اللعب داخل مراكز التسوق المشاركة، والوجهات الشريكة في دبي. وسيظهر «مدهش» و«دانة» لمساعدة اللاعبين على تحقيق التقدم في المستويات والتحديات المختلفة من اللعبة، أثناء مغامراتهم حول دبي، للفوز بقسائم تسوق من العلامات التجارية التابعة لمجموعة «كلوب أباريل».

بطلا المغامرات الصيفية

في مبادرة هي الأولى من نوعها، سيلعب «مدهش» و«دانة» دور البطولة في ثلاث حلقات من الرسوم المتحركة، التي توثق مغامراتهما الصيفية حول دبي. وستتبع كل حلقة بعد بثها على «يوتيوب» و«فيس بوك» و«إنستغرام» مسابقة اجتماعية، إذ يطلب «مدهش» و«دانة» من الجمهور الإجابة عن سؤال بسيط حول دبي، للفوز بجوائز. ومن المقرر بدء عرض هذه الحلقات بداية أغسطس. وسيظهر «مدهش» و«دانة» في مراكز التسوق والوجهات المختلفة في دبي، خلال موسم الصيف وطوال العام.

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