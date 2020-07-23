الامارات | متاعب القدمين ليلاً تنذر بالإصابة بمتلازمة «تململ الساقين»

شكرا لقرائتكم خبر عن متاعب القدمين ليلاً تنذر بالإصابة بمتلازمة «تململ الساقين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب أن الشعور بوخز في القدمين ليلاً ينذر بالإصابة بمتلازمة تململ الساقين، التي تقض مضجع المريض، وتسلب النوم من عينيه. لذا فهي غالباً ما تقترن باضطرابات النوم، وما يتبعها من الشعور بالتعب وضعف التركيز.

وأوضحت أن متلازمة تململ الساقين عبارة عن اضطراب في وظيفة الأعصاب، قد يكون مرضاً مستقلاً بذاته، أو عرضاً لمرض آخر.

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وتُزيد بعض العوامل من حدة المتاعب، مثل التوتر والعمل الشاق وممارسة الأنشطة الرياضية بشدة. كما أن بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، قد تُزيد من تململ الساقين.

وينصح بمواجهة تململ الساقين، من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية البسيطة، وجلسات تدليك وأخذ حمامات تبادلية (ساخن وبارد).

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