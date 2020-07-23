الامارات | 8 نصائح أساسية لتنشئة أسرة قارئة

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح أساسية لتنشئة أسرة قارئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع أزمة «كورونا»، وقضاء كثيرين وقتاً طويلاً في منازلهم، شكّل الكتاب رفيقاً للبعض، حتى لمن لم يعتادوا صحبته من قبل، بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية، وشاشات الهواتف الذكية، بحثاً عن عوالم مختلفة، واستثماراً لهذه الفترة الاستثنائية.

وتقدم مبادرة «ثقافة بلا حدود» نصائح أساسية ومبتكرة لتنشئة أسرة قارئة، يمكنها أن تساعد أولياء الأمور والأطفال على تكريس القراءة عادة يومية في حياتهم.

وأسهمت «ثقافة بلا حدود»، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، في جهود هادفة إلى تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية القراءة، وتظهر رؤيتها واضحة في واحد من أبرز مشروعاتها الذي أطلقته في عام 2008 تحت عنوان «المكتبة المنزلية»، إذ نجحت في توزيع أكثر من 42 ألف مكتبة على الأسر الإماراتية في الشارقة، ضمّت 50 كتاباً.

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وهنا ثماني نصائح تساعد على تنشئة أسرة قارئة:

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