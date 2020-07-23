الامارات | باندا صينية عملاقة تضع مولودة في كوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن باندا صينية عملاقة تضع مولودة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت حديقة الحيوان في مدينة الملاهي الكورية الجنوبية «إيفر لاند»، أمس، إن باندا صينية عملاقة وضعت مولودة، وهي أول صغيرة باندا تولد في البلاد، بحدث نادر بالنسبة لهذا النوع المهدد بالانقراض.

وأضافت الحديقة أن الباندا آي باو، التي تبلغ من العمر سبعة أعوام، تزاوجت مع الباندا لي باو، الذي يبلغ من العمر ثمانية أعوام، في أواخر مارس الماضي، ووُلدت صغيرتهما مساء يوم الإثنين الماضي.

وترسل الصين سفراءها أصحاب الفراء الأبيض والأسود إلى الخارج كبادرة على حسن النية منذ الخمسينات، في إطار ما يعرف باسم «دبلوماسية الباندا».

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