الامارات | «كتّاب العرب»: «مسبار الأمل» علامة بارزة في تاريخ أمتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن «كتّاب العرب»: «مسبار الأمل» علامة بارزة في تاريخ أمتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب أن انطلاق «مسبار الأمل» في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ، يضع الإمارات كدولة عربية رسمياً في مصاف الدول المتقدمة لاستكشاف المريخ، ليكون انطلاق المسبار استعادة لأمجاد العرب في علوم الفضاء.

وقالت مديرة مقر الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب في الشارقة رئيسة مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الأديبة الهنوف محمد، إن «أهداف المهمة التي اضطلعت بها دولة الإمارات لم تنحصر كإنجاز خاص بها فقط، بل تنبع من رؤيتها الاستراتيجية بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في التركيز على علوم الفضاء، ومنح هذا الإنجاز العلمي الكبير إلى الدول العربية والإسلامية، من خلال إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ بكوادر بشرية إماراتية في مجال علوم الفضاء، لتحقيق التنمية المستدامة المعرفية، التي تشجع على الابتكار، وتسهم في تعزيز الاقتصاد المستدام داخل الإمارات وخارجها».

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وأضافت الهنوف محمد أن «هذا الإنجاز التاريخي يُعدّ علامة بارزة في تاريخ العرب، إذ يصب في إطار ترسيخ الجانب العلمي، وإقامة شراكات عالمية في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة الإمارات وأشقائها العرب في رؤيتهم للمستقبل الذي تبنيه الدول المتطوّرة»، لافتة إلى أن «الإمارات توجهت إلى العالم برسالتها الإنسانية السامية بأنها تمضي قدماً في خدمة البشرية».

- هذا الإنجاز التاريخي يُعدّ علامة بارزة في تاريخ العرب.

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