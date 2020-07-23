الامارات | الأمير جورج في عيده.. بابتسامة أظهرته أفلج الأسنان

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير جورج في عيده.. بابتسامة أظهرته أفلج الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر الأمير جورج، الثالث في ترتيب عرش بريطانيا بعد جده الأمير تشارلز ووالده الأمير وليام، في صورتين جديدتين بمناسبة عيد ميلاده السابع، وقد انفرجت شفتاه عن ابتسامة أظهرته أفلج الأسنان.

والتقطت والدته كيت، التي تُعرف رسمياً بدوقة كمبردج، الصورتين في وقت سابق هذا الشهر، ونشرهما قصر كينزنجتون في ساعة متأخرة، أول من أمس، ليلة عيد ميلاد الأمير الصغير.

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ونادراً ما يظهر أبناء وليام وكيت الثلاثة للجمهور، ولا يُنشر سوى القليل من الصور لهم، لكن أصبح تقليداً أن تنشر الصور التي تلتقطها كيت في مناسبات خاصة.

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