الامارات | طفلان يقفزان من شقتهما المحترقة.. والجيران يتلقفونهما

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلان يقفزان من شقتهما المحترقة.. والجيران يتلقفونهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي سكان محليون في مدينة جرينوبل الفرنسية بإشادات كأبطال بعدما أنقذوا طفلين قفزا من نافذة شقتهما في الطابق الثالث، أول من أمس، للفرار من حريق. وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة «لو دوفين ليبريه» ووسائل إعلام أخرى، أن الطفل الأكبر كان يتشبث بملابس الطفل الأصغر لمنعه من القفز قبل أن يفلت منه، وسط صراخ من المتفرجين.

وأمسك الأهالي الذين كانوا ينتظرون أسفل المبنى بالطفل الذي كان يترنح من أثر الصدمة، ومع تصاعد دخان أسود كثيف من النافذة قفز الطفل الأكبر بعد ذلك، وتم إمساكه أيضاً.

وذكرت إذاعة «فرنسا بلو» أن الطفلين يراوح عمرهما بين ثلاثة و10 أعوام، ولم يتعرضا لأذى. وقال التقرير إن شخصين من الذين أمسكوا بالطفلين تعرضا لكسر في ذراعيهما.

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