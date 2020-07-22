"قومي المرأة" يطلق حملة للتوعية بمخاطر وسائل التواصل "اتكلمي... احمي نفسك"

علاقات و مجتمع

أطلق المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حملة للتوعية بسبل الوقاية من الممارسات السلبية على الإنترنت والحماية من مخاطر الاستخدام الخاطئ في البيئة الرقمية، خاصة المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وانطلقت حملة التوعية تحت عنوان "اتكلمي... احمي نفسك وغيرك"، وتستهدف زيادة الوعي لدى فئات الشباب والفتيات والمراهقين والمراهقات وذوي وذوات الاعاقة مع الاهتمام باشراك الآباء والأمهات عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال اتاحة المحتوى المعرفي المعني بالسلامة على الإنترنت والحماية من المخاطر الإلكترونية، وتطويعه للاستخدام في حملة تثقيفية توعوية من قبل المجلس القومي للمرأة تحمل رسائل مباشرة بالأخطار الالكترونية، وسبل الوقاية منها، والتعريف بوسائل الدعم المتاحة من قبل الوحدات التابعة للمجلس القومي للمرأة متمثلة في خطوط النجدة، ووحدات الدعم والإرشاد النفسي لضحايا الجرائم الإلكترونية.

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وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن فكرة الحملة جاءت كاستجابة سريعة لتزايد حوادث التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت للفتيات والأطفال للتوعية بهذا النوع من الجرائم، وتوفير الحماية اللازمة لفتيات وسيدات مصر، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لها تأثير نفسي واجتماعي كبير على الضحية.

وأشارت إلى أن مواجهة هذه الجرائم يعد تحدياً كبيراً مع سهولة استخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها.

جدير بالذكر أن رعاية الحملة يأتي استكمالا لدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائد في نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، حيث وضعت الوزارة العديد من الإجراءات الكفيلة بتفعيل دور الحوار داخل المجتمع المصري، كما يأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة الذي يحمل على عاتقه مسؤولية مكافحة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، مع التركيز على العنف السيبراني والجريمة الإلكترونية والتي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل المراهقات، وذوات الإعاقة، وغيرها من الفئات التي يوجه المجلس القومي للمرأة جهوده نحوها بشكل خاص.