رياض محرز يواعد عارضة أزياء شقراء "تحبه.. ولا تطمع في ماله" (صور)

علاقات و مجتمع

صديقة جديدة، يواعدها اللاعب الجزائري المحترف في نادي مانشستر سيتي، رياض محرز، عقب أشهر من انفصاله عن زوجته البريطانية ريتا جوهال، مثيرا الجدل حوله بين محبي النادي الإنجليزي، لكونها الحبيبة السابقة لصديقه الأرجنتيني في الفريق سيرجيو أجويرو.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن اللاعب الجزائري وتايلور واردكس سافران في رحلة إلى فرنسا معا، لتناول الغداء في شيشاير، متجولان بسيارته "أودي" في Hale Village، وسط رصد كاميرات العديد من الصحفيين لتواجدهما معا في مشاهد رومانسية، حيث احتضن "محرز" حبيبته وقبلها عدة مرات.

وحاول "محرز" إخفاء هويته، من خلال تغطية وجه بـ"غطاء الرأس" الملصق بـ"سويتشرت" الذي يرتديه، في الوقت الذي لم تحاول عارضة الأزياء إخفاء ملامحها بنظارة شمسية أو غطاء للرأس، مطلة بتسريحة شعر انسيابية، وملابس رياضية سوداء فضفاضة.

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وذكرت مصادر للصحيفة البريطانية، أن الثنائي استأجرا يختا خاصا، للاستمتاع برحلة حول البحر الأبيض المتوسط.

وأكد مصدر لـ"ذا صن": "تايلور والرياض أصبحا قريبان للغاية من بعضهما، واللاعب يشعر بالراحة معها، لأن عائلتها ثرية جدًا، ما يجعله متأكد من أنها تحبه لشخصه وليس لشهرته وماله".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل جمهور "مانشستر سيتي" مع صور الثنائي، التي حصدت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ينفع تعمل كده يا فخر الجزائر.. تصاحب صاحبة صاحبك القديمة"، و"لايق على بعض"، و"البنت ملكة جمال.. مبروك يا محرز".