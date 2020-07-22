بدون العروسة.. صور جديدة من حفل خطوبة أمينة خليل وعمر طه

علاقات و مجتمع

صور جديدة من حفل خطوبة الفنانة أمينة خليل، بإحدى المدن الساحلية، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تتضمن عددا كبيرا من الحضور باستثناء العروس، التي تصدر اسمها محرك البحث "جوجل" على مدار الأيام الماضية، عقب ارتباطها رسميا بعمر طه.

تضمنت الصورة العريس، مرتديا إطلالة "كاجوال"، من قميص فاتح اللون وبنطلون أبيض، والساعة من الماركة العالمية "Rolex⁣"، بسوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط، مزود بالفولاذ المقاوم للصدأ، ويصل سعرها إلى 10 آلاف دولار أمريكي، وهو ما يعادل 159 ألف جنيه مصري، بحسب وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للشركة المصنعة.

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يشار إلى أن العروس ظهرت بفستان من الستان، بحمالات رفيعة، مكشوف الظهر، وله طبقة من الأورجانزا الشفافة من الخلف، في حين اختارت له اللون "الأوف وايت"، فضلا عن أقراط ذهبية، مع تسريحة شعر إنسيابية تحمل تموجات بسيطة بأنامل المصفف"Kimi Safadi".

يأتي ذلك الاحتفال عقب خطبتها، منذ عدة أيام في حفل بسيط، اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.