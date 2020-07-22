كيف تحول الوجبات الخفيفة إلى عادات صحية؟.. خبيرة تغذية تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن نسبة تناول الوجبات الخفيفة زادت بين الشباب إلى 40%.

وتقول أخصائية التغذية الأمريكية جينا هوب، إن تناول الوجبات الخفيفة يزيد عند الجلوس في المنزل أو الوقوف في المطبخ أو في المكتب، حيث يكون التناول أكثر سهولة.

وأكدت "هوب"، أن الشعور بالتوتر والقلق، يشجع على تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر والدهون، وهو ما يقلل من إفرار هرمون الإجهاد "الكورتيزول"، ومن ثمّ يجعلك تشعرك بعدم التوتر.

وتساعد الوجبات الخفيفة على الحفاظ على مستويات الطاقة والحماس والتركيز، ولكن الأمر يتعلق باختيار الوجبات الخفيفة المناسبة.

وتقدم أخصائية التغذية، العديد من النصائح لإضافتها إلى روتين العادات اليومية عند تناول الوجبات الخفيفة، بحسب ما نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، ومنها:

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- تناول وجبة خفيفة واحدة بعد الظهر، مع التركيز على الوجبات الأساسية، وتأكد من تناول البروتينات بنسبة كافية.

- اكتب ما تشعر به بعد تناول الوجبة الخفيفة، سواء كان الشعور بالحموضة أو زيادة الوزن، فستقلل أنت من تلقاء نفسك في المرة المقبلة.

- استبدل الوجبات الخفيفة بالأطعمة الصحية، ذلك أفضل لك، لأنك ستقلل من نسبة السكر بجسمك.

- يمكنك تناول قطعة من الشوكولاتة من الحين للآخر، ولكن لا تعتمد عليها كل يوم.

- ابتعد عن السكريات حتى لا تزيد من نسبة السكر في الدم وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، واستبدلها بالوجبات التي تحتوي على البروتين والكربوهيدرات التي تحتوي على الألياف.

- تناول وجبات خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات كونها من أهم العناصر التي تساعد على إنتاج هرمون السيرتونين الذي يجعلك تشعر بالسعادة.